O Romeo First Day Collection: क्या Shahid Kapoor तोड़ पाएंगे 'कबीर सिंह' का रिकॉर्ड? पहले दिन की कमाई जानकर रह जाएंगे दंग!

O Romeo: शाहिद कपूर और तृ्प्ति डिमरी स्टारर 'ओ रोमियो' को रिलीज होने में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं. ऐसे में इसके पहले दिन के कलेक्शन का प्रेडिक्शन सामने आया है. तो चलिए जानते हैं क्या शाहिद अपनी ही फिल्म 'कबीर सिंह' का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे.

O Romeo First Day Collection: साल 2026 की मच अवेटेड मेगा बजट फिल्मों में से एक विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. कभी विवादों को लेकर तो कभी अपनी तगड़ी स्टार कास्ट को लेकर तो कभी अपनी कहानी और ट्रेलर जरिए सुर्खियों में है. इस मूवी में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और तृप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे सितारे शामिल हैं. 'ओ रोमियो' को रिलीज होने में अब जब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में इसके फर्स्ट डे कलेक्शन के प्रीडेक्शन (O Romeo First Day Collection) सामने आए हैं. तो चलिए जानते हैं पहले दिन क्या होता है शाहिद की फिल्म का हाल?

वैसे तो इस मूवी का दर्शकों पर काफी बज देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि, 2026 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है, लेकिन ओपनिंग डे पर बहुत धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद कम ही दिख रही है. आइए जानते हैं ऐसा क्यों...

क्यों नहीं होगी धमाकेदार ओपनिंग?

दरअसल, जब इस फिल्म का ऐलान हुआ था तब इसका नाम 'अर्जुन उस्तरा' बताया जा रहा था, ऐसे में लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, हालांकि बाद में मूवी का नाम 'ओ रोमियो' के तौर पर सामने आया. तीन हफ्ते पहले इस मूवी का ट्रेलर जारी किया गया था, जो लोगों को काफी पसंद आया खासकर एक्टर्स का लुक, लेकिन ट्रेलर के बाद फिल्म की मार्केटिंग में वो दम नहीं दिखा जो इसे पहले ही दिन 10 करोड़ के क्लब में पहुंचा सके. उम्मीद के मुताबिक प्रमोशन न होने की वजह से वो हाइप नहीं बन पाई जो होनी चाहिए थी.

कितनी स्क्रीन पर रिलीज होगी O Romeo?

हालांकि, फिल्म के लिए अच्छी बात यह है कि इसे पूरे देश में करीब 9 हजार स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा, जिसके पीछे की वजह 'बॉर्डर 2' की धीमी पड़ती रफ्तार और 'मर्दानी 3' का कुछ खास कमाल न दिखा पाना है. इसके अलावा किसी और बड़ी फिल्म से क्लैश भी नहीं देखने को मिल रहा ऐसे में ये हिंदी बेल्ट के दर्शकों की पहली पसंद बन सकती है. वहीं फिल्म की टिकटों के दाम भी नॉर्मल रखे गए हैं, जिससे ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है.

फर्स्ट डे पर कितने का कलेक्शन कर सकती है O Romeo?

वहीं अगर एडवांस बुकिंग को देखा जाए तो फिल्म ओपनिंग डे पर करीब 2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करती नजर आ रही है. कुल मिलाकर शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' अपने पहले दिन भारत में 5 से 7 करोड़ रुपए के बीच कमाई कर सकती है. बता दें कि, ये 'बॉर्डर 2' और 'इक्कीस' के बाद साल 2026 की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. हालांकि, ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, लेकिन अगर लोगों को फिल्म पसंद आई, तो वीकेंड पर इसकी कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.

'कबीर सिंह' का ओपनिंग डे कलेक्शन कितना था?

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी 2026 को रिलीज हो रही है. अब ऐसे में देखना ये है कि, क्या शाहिद अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कबीर सिंह' के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं. बता दें कि, साल 2019 में रिलीज हुई 'कबीर सिंह' ने ओपनिंग डे पर 20.21 करोड़ रुपए की नेट कमाई की थी.

