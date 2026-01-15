ENG हिन्दी
  हुसैन उस्तरा तेरा क्या होगा... कानूनी पचड़े में फंसते ही O'Romeo को लगी बुरी नजर, फिल्म को लेकर आई ए...

हुसैन उस्तरा तेरा क्या होगा... कानूनी पचड़े में फंसते ही O’Romeo को लगी बुरी नजर, फिल्म को लेकर आई एक और बुरी खबर

Shahid Kapoor Film trailer O Romeo launch called off: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो शाहिद कपूर की इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को टाल दिया गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 15, 2026 12:39 PM IST

हुसैन उस्तरा तेरा क्या होगा... कानूनी पचड़े में फंसते ही O’Romeo को लगी बुरी नजर, फिल्म को लेकर आई एक और बुरी खबर

O Romeo: इस समय बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) का जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. कुछ समय पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था. विशाल भारद्वाज की फिल्म के टीजर में ही शाहिद कपूर का खूंखार अवतार देखने को मिला था. शाहिद कपूर का ये अंदाज देखकर फैंस को सदमा लग गया था. टीजर सामने आने के बाद से ही फैंस शाहिद कपूर की इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच ओ रोमियो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज इवेंट टाल दिया गया है. अब ओ रोमियो का ट्रेलर देखने के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते मेकर्स ने ये फैसला किया है. माना जा रहा है कि शाहिद कपूर की ये फिल्म हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर बनाई गई है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हुसैन उस्तरा की बेटी ने भी इस बारे में खुलकर बात की थी.

हुसैन उस्तरा की बेटी ने दिखाई मेकर्स को आंख

हुसैन उस्तरा की बेटी ने दावा किया था कि शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) का लुक उनके पिता से बहुत मिलता है. जिसके बाद मेकर्स को कानूनी नोटिस दिया गया था. इसके अलावा फिल्म की टीम से 2 करोड़ की फिरौती की भी मांग की गई है. ऐसा होते ही 'ओ रोमियो' के मेकर्स घबरा गए. मेकर्स ने रातों रात शाहिद कपूर की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को आगे बढ़ा दिया है. हालांकि अब तक भी ओ रोमियो के मेकर्स ने इस बारे में खुलकर बात नहीं की है. हालांकि हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख का बयान सामने आते ही मेकर्स के बीच खलबली मच गई थी. सनोबर शेख ने दावा किया है कि फिल्म में उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया है. यही वजह है जो बदले में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहती हैं.

ओ रोमियो के लिए फैंस को करना होगा इंतजार?

माना जा रहा है कि ओ रोमियो के ट्रेलर को देखने के लिए अब फैंस को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. कहना गलत नहीं होगा कि ओ रोमियो अभी रिलीज से बहुत दूर है, उससे पहले ही इस फिल्म ने विवादों में रहना शुरू कर दिया है. ऐसे में लोग कह रहे हैं कि ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है. हालांकि हुसैन उस्तरा अब भी इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहा है.

