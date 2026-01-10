O Romeo Teaser: हाथ में गन और चेहरे पर गुस्सा, शाहिद कपूर का अंदाज देख फैंस बोले- 'अब होगा कमबैक फायर'

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) का पोस्टर बीती 9 जनवरी को शेयर किया गया था. अब एक दिन फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के पोस्टर में शाहिद कपूर का अंदाज काफी खूंखार लग रहा था. अब फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर और भी ज्यादा खतरनाक दिखाया गया है. फिल्म के टीजर में एक्टर का अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है. शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर काफी पसंद किया जा रहा है. इसको लेकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए देखते हैं कि फिल्म के टीजर में क्या है.
फिल्म 'ओ रोमियो' में दिखेगा शाहिद कपूर का खतरनाक अंदाज
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर आज यानी शनिवार को रिलीज किया गया है. एक्टर ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. फिल्म 'ओ रोमियो' के 1.35 सेकंड के टीजर में देखा जा सकता है कि शाहिद कपूर काफी खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. उनका पूरी बॉडी पर टैटू दिखाई दे रहे हैं और हाथ में गन लेकर दुश्मनों का सफाया करते नजर आ रहे हैं. शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. एक्टर के फैंस इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'कबीर सिंह वाली वाइब आ रही है.' एक फैन ने लिखा है, 'अब होगा कमबैक फायर.' एक फैन ने लिखा है, 'बवाल टीजर है.' एक फैन ने लिखा है, 'फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं हो रहा है.'
फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज
विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनने वाली शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर के अलावा तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. बताते चलें कि फिल्म 'ओ रोमियो' से पहले डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और एक्टर शाहिद कपूर ने कई मूवीज में साथ काम किया है. शाहिद कपूर फिल्म 'ओ रोमियो' के अलावा फिल्म 'कॉकटेल 2' में काम करते नजर आएंगे. वह पिछली बार साल 2025 में आई फिल्म 'देवा' में दिखाई दिए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
