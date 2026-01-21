ENG हिन्दी
O Remeo: दाऊद के चक्कर में कैसे गैंगस्टर बनी सपना दीदी? Tripti Dimri निभाएंगी ये किरदार, मौत की कहानी खड़े कर देगी रोंगटे

Tripti Dimri Role In Shahid Kapoor Film O Romeo: फिल्म ओ रोमियो के ट्रेलर में तृप्ति डिमरी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. दावा है कि फिल्म में वह सपना दीदी का रोल निभा रही हैं. आइए आपको बताते हैं कि सपना दीदी कैसे गैंगस्टर बनी.

By: Kavita  |  Published: January 21, 2026 4:51 PM IST

O Remeo: दाऊद के चक्कर में कैसे गैंगस्टर बनी सपना दीदी? Tripti Dimri निभाएंगी ये किरदार, मौत की कहानी खड़े कर देगी रोंगटे

Tripti Dimri Role In Shahid Kapoor Film O Romeo: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग के साथ गालियों से भरे डायलॉग ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर इसकी जोरदार चर्चा हो रही है. इन सबसे हटकर फिल्म में तृप्ति डिमरी भी हैं, जो अपने रोल की वजह से फैंस की चर्चा में आ गई है. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में तृप्ति डिमरी गैंगस्टर सपना दीदी का रोल निभा रही हैं, जो एक समय पर दाऊद इब्राहिम से सीधा पंगा लेती हुई दिखी थी. आइए आपको बताते हैं कि कौन है सपना दीदी?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमारी का रोल

फिल्म ओ रोमियो (O Romeo) में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि अभिनेता का ये किरदार गैंगस्टर हुसैन उस्तरा पर आधारित है और इस फिल्म में तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) गैंगस्टर सपना दीदी का रोल निभा रही हैं, जो गैगस्टर हुसैन उस्तरा की प्रेमिका हुआ करती थी. सोशल मीडिया पर गैंगस्टर सपना दीदी और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के ढेर सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

कौन थी गैंगस्टर सपना दीदी?

सपना दीदी का असली नाम अशरफ खान था, जो मुंबई की सबसे बड़ी फियरलेस गैंगस्टर कही गईं. दावा किया जाता है कि सपना दीदी के निशाने पर हमेशा ही दाऊद इब्राहिम रहा था. वह सिर्फ दाऊद को मौत के घाट उतारने के लिए अंडरवर्ल्ड के दलदल में आई थी. दावा किया जाता है कि सपना दीदी की दुश्मनी दाऊद से महमूद खान की वजह से हुई थी. महमूद खान सपना दीदी यानी अशरफ खान का पति था, जो दाऊद के लिए ही काम करता था लेकिन दाऊद की गैंग ने ही उसकी हत्या कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महमूद ने एक बार दाऊद का काम करने से मना कर दिया था और इसी वजह से गुस्साए दाऊद ने महमूद की हत्या करवा दी.

देखें ट्रेलर

हुसैन उस्तरा से सपना दीदी का क्या कनेक्शन था?

सपना दीदी अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी और इसी वजह से सीधी-सादी सपना सीधा हुसैन उस्तरा की गैंग में आकर जुड़ गई. यहां रहकर ही उसने लड़ाई के सारे गुण सीखे. हुसैन के साथ मिलकर सपना ने दाऊद पर कई बार हमला किया लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली. दाऊद पर वार करने के लिए दोनों ने मिलकर उसके काले धंधों को भी टारगेट किया था. कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के आदमियों ने सपना दीदी को खौफनाक मौत दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपना के घर पर दाऊद के आदमियों ने 22 बार हमला किया, जिसके सपना दीदी की मौत हो गई. उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

