OMG 2 Teaser Release Soon: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओह माई गॉड 2' (OMG 2) पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में है। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और अरुण गोविल स्टारर इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आएंगे। अब हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें एक्टर अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव की तरह बड़ी-बड़ी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गले पर विष का निशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि 'ओएमजी' का टीजर कब रिलीज होगा?

अक्षय कुमार ने 'ओएमजी 2' का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "बस कुछ दिनों में। ओएमजी 2, 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर भी जल्द ही रिलीज होगा।" इसके साथ ही अक्षय कुमार ने 'ओएमजी 2' से एक्टर पंकज त्रिपाठी का पोस्टर भी शेयर किया है। इस तस्वीर में पंकज माथे पर तिलक लगाए और हाथों को जोड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, "मिलते हैं सच्चाई की राह पर।" अक्षय कुमार के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अक्षय कुमार का पोस्ट

'ओएमजी 2' से पंकज त्रिपाठी का लुक

अक्षय कुमार के पोस्ट पर फैंस के कमेंट्स

अक्षय कुमार के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "इस फिल्म को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते।" तो वहीं एक दूसरे यूजर ने अक्षय कुमार को चेतावनी देते हुए लिखा, "उम्मीद है। हिंदू धर्म का मजाक ना बनाए आप मूवी में।" बता दें कि अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म 'ओएमजी' साल 2012 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक्टर परेश रावल और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में नजर आए थे।