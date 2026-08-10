ऊंट से भी करवा ली एक्टिंग... Omlo को लेकर Sonu Randeep Choudhury ने तोड़ी चुप्पी, किया बड़ खुलासा Exclusive

Omlo Filmaker Sonu Randeep Choudhury reacts on special features: हाल ही में फिल्म Omlo को लेकर फिल्ममेकर सोनू रणदीप चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है. इस दौरान वो अपनी फिल्म की खूबियों के बारे में बात करते नजर आए.

Omlo Filmmaker Sonu Randeep Choudhury reacts to special features: बॉलीवुड फिल्ममेकर और एक्टर सोनू रणदीप चौधरी ने फिल्म Omlo के जरिए अपनी एक नई पारी का आगाज किया है. इस फिल्म के जरिए उन्होंने समाज के एक ऐसे पहलू को दिखाने की कोशिश की है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं. यही वजह है जो सोनू रणदीप चौधरी की इस फिल्म को जनता का बहुत प्यार भी मिल रहा है. इसी बीच सोनू रणदीप चौधरी ने फिल्म Omlo के बारे में बात की है. सोनू रणदीप चौधरी ने बताया कि कैसे वो फिल्म के आइडिया की तलाश करते हुए राजस्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऊंट तक से एक्टिंग करवा ली. अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए सोनू रणदीप चौधरी ने कहा, अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए सोनू रणदीप चौधरी ने कहा, एक समय था जब हम फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे. हमें ये समझना था कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्योंकि ये हमारा डेब्यू प्रोजेक्ट है ये... हमें बॉलीवुड में अच्छा काम करना था.

ऐसे मिला सोनू रणदीप चौधरी को आइडिया

ऐसे में हमने राजस्थान पर कम करने के बारे में सोचा. ये ओरिजनल आइडिया था जो कि राजस्थान से जुड़ा था. उस समय हमें आइडिया आया कि कैसे स्क्रिप्ट उठाए. हम फिल्म में ड्रामे के साथ मैसेज भी देना चाहते थे. हम सब डिस्कस कर रहे थे तभी मुद्दा निकला शैडो जनरेशन... फिर हमने देखा कि चीजें हम खुद पर थोपते हैं. समाज या सरकार आकर हमें नहीं बोलती है कि आपको ऐसा करना है.

सोनू रणदीप चौधरी ने खोला ये राज

बातों ही बातों में सोनू रणदीप चौधरी ने बताया कि कैसे फिल्म में ऊंट से भी एक्टिंग करवा ली गई है. सोनू रणदीप चौधरी ने कहा, जब भी कोई गलत काम करता है तो हम उसकी तुलना जानवर से कर देते हैं. यही वजह है जो कहानी में हमने एक ऊंट रखा है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जानवर उस इंसान से बेहतर है. आप जानवर कहलाने के लायक नहीं हैं. यही वजह है जो ऊंट की कहानी दिखाई गई है. मेन लीड को भी जानवर बताया गया है. अब दोनों की जिंदगी साथ चल रही है. ऊंट वापस आ रहा है लेकिन आदमी दारू पीकर घर पर वापस ही नहीं आ रहा. कुत्ता बिल्ली अपना घर तलाश लेते हैं लेकिन इंसान नहीं. आपको बता दूं कि किरदार का नाम ओम प्रकाश है जिसे प्यार से ओमलू बुलाया जाता है.