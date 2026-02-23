फीस के नाम पर सिर्फ ग्यारह रुपया, 55 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म ने हिला दिया था बॉलीवुड, जानें फिल्म का नाम?

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसने एक-दो नहीं बल्कि 55 अवॉर्ड जीते थे. इस फिल्म की एक्ट्रेस की फीस जानकर भी आप एकदम हैरान हो जाएंगें. आइए जानते हैं...

सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं. आज से करीब 12 साल पहले पर्दे पर एक ऐसी ही बायोग्राफिकल मास्टरपीस उतरी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की साथ ही एक-दो नहीं बल्कि 55 पुरस्कार अपने नाम किए. आज भी वह फिल्म एक मिसाल मानी जाती है. हम बात कर रहे हैं साल 2013 की कल्ट क्लासिक 'भाग मिल्खा भाग' की. निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने जब 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह की जिंदगी को फिल्मी कैनवस पर उकेरने का फैसला किया, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होगी.

सोनम ने ली थी इतनी फीस

इस फिल्म के पीछे की कास्टिंग स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है. बॉलीवुड में जहां एक्ट्रसेस करोड़ों की डिमांड करती हैं, वहीं सोनम कपूर ने इस फिल्म के लिए केवल 11 रुपये की फीस ली थी. हालांकि उनका किरदार छोटा था, लेकिन उनकी सादगी और फरहान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने कहानी में जान फूंक दी थी. फिल्म में मिल्खा की बहन 'इसरी कौर' का किरदार निभाने वाली दिव्या दत्ता ने शुरुआत में यह रोल करने से साफ मना कर दिया था. इसकी वजह बड़ी दिलचस्प थी. दिव्या का उस समय फरहान अख्तर पर जबरदस्त क्रश था. वे पर्दे पर उनकी बहन नहीं बनना चाहती थीं.

बॉक्स ऑफिस का सुनामी

फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह बनने के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया था. उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर खुद मिल्खा सिंह भी दंग रह गए थे. 30 करोड़ के साधारण बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. भारत में फिल्म ने 108 करोड़ का नेट बिजनेस कर सुपरहिट हो गई. वहीं दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 168 करोड़ तक हुई थी.

55 अवॉर्ड्स का रिकॉर्ड

'भाग मिल्खा भाग' केवल कमाई तक सीमित नहीं रही. इस फिल्म को जबरदस्त सराहना मिली. फिल्म ने 2 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए, जबकि फरहान अख्तर ने बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता. आईएमडीबी के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने कुल 55 पुरस्कार जीते. इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म कितनी खास होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

