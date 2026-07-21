Operation Safed Sagar Trailer: स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के रोल में छा गए सिद्धार्थ, 3 मिनट के ट्रेलर में दिखी खौफनाक मिशन की झलक

Operation Safed Sagar Trailer: कारगिल युद्ध में IAF के शौर्य पर बनी वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस 3 मिनट के ट्रेलर का एक-एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

'ऑपरेशन सफेद सागर' का ट्रेलर रिलीज

Operation Safed Sagar Trailer Release: नेटफ्लिक्स की मोस्टअवेटेड मिलिट्री ड्रामा वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' (Operation Safed Sagar) का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो चुका है. 20 जुलाई 2026, सोमवार को मुंबई में एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) की ऐतिहासिक भूमिका से प्रेरित इस सीरीज का रोंगटे खड़े कर देने वाला 3 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया. तो चलिए आपको बताते हैं कि, सिद्धार्थ (Siddharth), जिमी शेरगिल (Jimmy Sheirgill), बरुण सोबती (Barun Sobti), अभय वर्मा (Abhay Verma), दीया मिर्जा (Dia Mirza), प्राजक्ता कोहली और मिहिर आहूजा जैसे सितारों से सजी ये सीरीज कैसी है कब और कहां स्ट्रीम होगी.

कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रचा गया था इतिहास

इस सीरीज की कहानी साल 1999 की गर्मियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और इस दौरान थल सेना को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में उनकी मदद के लिए भारतीय वायुसेना को मैदान में उतारा गया था. इसी सीक्रेट मिशन को 'ऑपरेशन सफेद सागर' का नाम दिया गया था. यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर चलाया गया हवाई सैन्य ऑपरेशन बना और इसने भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया. नेटफ्लिक्स की यह सीरीज उन युवा पायलटों और अफसरों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिन्हें एक तरह से 'लगभग नामुमकिन' माने जाने वाले मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

स्क्रीन पर दिखेगी इन सितारों की फौज

डायरेक्टर ओनी सेन और अभिजीत सिंह परमार व कुशल श्रीवास्तव द्वारा निर्मित इस सीरीज में दमदार कलाकारों की टोली नजर आने वाली है. इसमें जाने-माने एक्टर जिमी शेरगिल 'विंग कमांडर बी.एस. धनोआ (टोनी)' के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो 'गोल्डन एरोज' स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे. साउथ से बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सिद्धार्थ 'स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा' के बेहद खास और इमोशनल किरदार में नजर आएंगे. इसके अलावा इसमें अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्णव भसीन युवा ऑफिसर्स के रोल में दिखेंगे. वहीं दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोली, आदिल हुसैन और अमृता बागची भी अहम भूमिकाओं में हैं.

सीरीज में संग के साथ और क्या दिखेगा?

आपको बता दें कि, इस सीरीज में सिर्फ युद्ध के मैदान की एक्शन से भरपूर घटनाएं ही नहीं दिखाई गई हैं, बल्कि सरहद पर तैनात जांबाजों के परिवारों और उनकी पत्नियों के उस त्याग और अटूट हौसले को भी दिखाया गया है, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने वीरों की सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं. खास बात यह है कि इस सीरीज को पूरी प्रामाणिकता (authenticity) देने के लिए भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अफसरों और शहीदों के परिवारों से लंबी बातचीत और रिसर्च की गई. शूटिंग असली एयरफोर्स बेस, असली लड़ाकू विमानों और असल में ऊंचाई वाले इलाकों में की गई है, जो इस सीरीज को और भी खास बनाती है.

कब और कहां देखें?

साहस, बलिदान और देशप्रेम से भरी 'ऑपरेशन सफेद सागर' वेब सीरीज 7 अगस्त 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…