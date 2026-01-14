ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'मर्दों का राखी सावंत...', नूपुर सैनन की रिसेप्शन पार्टी में दिखा ओरी का अतरंगी अंदाज, सोश...

'मर्दों का राखी सावंत...', नूपुर सैनन की रिसेप्शन पार्टी में दिखा ओरी का अतरंगी अंदाज, सोशल मीडिया पर हो रहें ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सैनन और स्टैबिन बेन ने हाल ही में शादी की है. वहीं मंगलवार को उन्होंने मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन भी दिया. लेकिन इस रिसेप्शन की लाइमलाइट ओरी लूट ले गया. उसने इस दौरान इतना अतरंगी कपड़ा पहना था कि सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 14, 2026 12:22 PM IST

'मर्दों का राखी सावंत...', नूपुर सैनन की रिसेप्शन पार्टी में दिखा ओरी का अतरंगी अंदाज, सोशल मीडिया पर हो रहें ट्रोल

मंगलवार की रात मुंबई की मायानगरी में एक अलग ही रौनक देखने को मिली. दरअसल, कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के भव्य रिसेप्शन था. उदयपुर की झीलों के किनारे शाही अंदाज में सात फेरे लेने के बाद, इस नवविवाहित जोड़े ने मुंबई के सितारों के लिए रेड कार्पेट बिछाया. लेकिन इस पार्टी में जितनी चर्चा दूल्हा-दुल्हन की नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां ओरी (Orry) के कपड़ों ने बटोर लीं.

रिसेप्शन में उमड़ा बॉलीवुड का सैलाब

मुंबई में आयोजित इस ग्रैंड रिसेप्शन में बी-टाउन के दिग्गजों ने शिरकत की. सलमान खान के स्वैग से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सादगी भरी एंट्री तक, हर नजारा कैमरे में कैद होने लायक था. दिशा पाटनी, मौनी रॉय और रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी जैसे सितारों ने अपने ग्लैमरस अवतार से महफिल की चकाचौंध बढ़ा दी. लेकिन जैसे ही ओरी की एंट्री हुई, सबकी निगाहें फटी की फटी रह गईं. ओरी यह अंदाज पहली बार देखने को नहीं मिला है, इसके पहले भी वो कई बार ऐसे अतरंगी अंदाज में नजर आ चुके हैं.

TRENDING NOW

ओरी का लुक और सोशल मीडिया का ट्रोलिंग

ओरी अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पहना कि नेटिजन्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया. पपाराजी के सामने ओरी ने जमकर पोज दिए, लेकिन उनके इस लुक को देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने ओरी की तुलना बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन से करते हुए लिखा "ये तो मर्दों की राखी सावंत हैं!" वहीं दूसरे यूजर ने पूछा "भाई, कम से कम शादी में तो ढंग के कपड़े पहन लेता, ये क्या चीज है?"

उदयपुर की रॉयल वेडिंग

नूपुर और स्टेबिन की प्रेम कहानी ने 11 जनवरी को पूरी हो गई. दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रस्मों के साथ शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उदयपुर में तीन दिनों तक हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम रही, जहां दोनों परिवारों ने जमकर एन्जॉय किया. नूपुर ने हाल ही में अपनी हिंदू शादी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं. लेकिन मुंबई के रिसेप्शन में ओरी के 'फैशन' ने लोगों का ध्यान दूल्हा-दुल्हन से हटा दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Kriti Sanon Sister Nupur Reception Party Video Nupur Sanon Reception Party Photos Orry