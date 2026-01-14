'मर्दों का राखी सावंत...', नूपुर सैनन की रिसेप्शन पार्टी में दिखा ओरी का अतरंगी अंदाज, सोशल मीडिया पर हो रहें ट्रोल

मंगलवार की रात मुंबई की मायानगरी में एक अलग ही रौनक देखने को मिली. दरअसल, कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के भव्य रिसेप्शन था. उदयपुर की झीलों के किनारे शाही अंदाज में सात फेरे लेने के बाद, इस नवविवाहित जोड़े ने मुंबई के सितारों के लिए रेड कार्पेट बिछाया. लेकिन इस पार्टी में जितनी चर्चा दूल्हा-दुल्हन की नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां ओरी (Orry) के कपड़ों ने बटोर लीं.
रिसेप्शन में उमड़ा बॉलीवुड का सैलाब
मुंबई में आयोजित इस ग्रैंड रिसेप्शन में बी-टाउन के दिग्गजों ने शिरकत की. सलमान खान के स्वैग से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की सादगी भरी एंट्री तक, हर नजारा कैमरे में कैद होने लायक था. दिशा पाटनी, मौनी रॉय और रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी जैसे सितारों ने अपने ग्लैमरस अवतार से महफिल की चकाचौंध बढ़ा दी. लेकिन जैसे ही ओरी की एंट्री हुई, सबकी निगाहें फटी की फटी रह गईं. ओरी यह अंदाज पहली बार देखने को नहीं मिला है, इसके पहले भी वो कई बार ऐसे अतरंगी अंदाज में नजर आ चुके हैं.
ओरी का लुक और सोशल मीडिया का ट्रोलिंग
ओरी अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा पहना कि नेटिजन्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया. पपाराजी के सामने ओरी ने जमकर पोज दिए, लेकिन उनके इस लुक को देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने ओरी की तुलना बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन से करते हुए लिखा "ये तो मर्दों की राखी सावंत हैं!" वहीं दूसरे यूजर ने पूछा "भाई, कम से कम शादी में तो ढंग के कपड़े पहन लेता, ये क्या चीज है?"
उदयपुर की रॉयल वेडिंग
नूपुर और स्टेबिन की प्रेम कहानी ने 11 जनवरी को पूरी हो गई. दोनों ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रस्मों के साथ शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उदयपुर में तीन दिनों तक हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम रही, जहां दोनों परिवारों ने जमकर एन्जॉय किया. नूपुर ने हाल ही में अपनी हिंदू शादी की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं. लेकिन मुंबई के रिसेप्शन में ओरी के 'फैशन' ने लोगों का ध्यान दूल्हा-दुल्हन से हटा दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
