Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी, एक्ट्रेस की पोस्ट देख फैंस हुए एक्साइटेड...

98th Academy Awards: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी का आयोजन 15 मार्च, 2026 को किया जाएगा. ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को खास जिम्मेदारी मिली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 6, 2026 10:56 AM IST

प्रियंका चोपड़ा के फैंस ने बधाई दी है.

बॉलीवुड में अदाकारी से दिल जीतने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अब हॉलीवुड में छाई हुई हैं. उनकी जबरदस्त एक्टिंग की पूरी दुनिया फैन है. अब प्रियंका चोपड़ा का ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) में जलवा देखने को मिलने वाला है. दरअसल, एकेडमी अवॉर्ड में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने इसकी जानकारी अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में दी है. इसके बाद प्रियंका चोपड़ा के तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस को ऑस्कर 2026 में क्या जिम्मेदारी मिली है.

प्रियंका चोपड़ा की पोस्ट पर फैंस ने किया रिएक्ट

प्रियंका चोपड़ा ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने ऑस्कर अवॉर्ड 2026 के प्रेजेंटर के नाम लिखे हैं, जिसमें उनका नाम भी शामिल है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'द 2026 एकेडमी अवॉर्ड्स.' प्रियंका चोपड़ा के साथ जो दूसरे सेलिब्रेटीज ऑस्कर अवॉर्ड 2026 को प्रेंजेंट करेंगे, उनमें विल अर्नेट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे, पॉल मेस्कल और ग्वेवेथ पाल्ट्रो शामिल हैं. प्रियका चोपड़ा की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस एक्साइटेड हो गए. एक फैन ने लिखा है, 'आप पर गर्व है.' एक फैन ने लिखा है, 'इंतजार नहीं कर सकते.' एक फैन ने लिखा है, 'ये बड़ी न्यूज है.' एक फैन ने लिखा है, 'आप मेरी हीरो हो.'

ऑस्कर सेरेमनी का 15 मार्च को होगा आयोजन

गौरतलब है कि इससे पहले प्रियंका चोपड़ा सा 2016 में ऑस्कर सेरेमनी में अवॉर्ड दे चुकी हैं. उनके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने साल 2023 में ऑस्कर सेरेमनी में अवॉर्ड दिया था. बताते चलें कि 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 15 मार्च, 2026 को दिए जाएंगे. ऑस्कर सेरेमनी का आयोजन ओवेशन हॉलीवुड में स्थिति डॉल्बी थिएटर में होना वाला है. इस सेरेमनी को 15 मार्च, 2026 को शाम 7 बजे ET/ शाम 4 बजे PT पर Hulu पर देखा जा सकेगा. भारत में लाइव ब्रॉडकास्ट 16 मार्च, 2026 को सुबह 5:30 पर देखा जा सकेगा.

प्रियंका चोपड़ा के आने वाले प्रोजेक्ट

प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आ रही हैं. उनकी ये फिल्म बीती फरवरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है. फिल्म द ब्लफ में प्रियंका चोपड़ा समुद्री डाकू के रोल में दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में काम करती नजर आएंगी. प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी और इसमें उनके साथ महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

