ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Oscar की रेस से बाहर हुई 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर-विशाल जेठवा ने गांव में बिताए थे कई ...

Oscar की रेस से बाहर हुई 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर-विशाल जेठवा ने गांव में बिताए थे कई दिन, जानें कारण (Exclusive)

Homebound Out Of Oscars 2026 Race: 'होमबाउंड' से जुड़ी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब ऑस्कर्स नॉमिनेशन से फिल्म बाहर हो गई. इस फिल्म के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने कड़ी मेहनत की थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 22, 2026 8:30 PM IST

Oscar की रेस से बाहर हुई 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर-विशाल जेठवा ने गांव में बिताए थे कई दिन, जानें कारण (Exclusive)

ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) की फिल्म 'होमबाउंड' (Homebound) की भारत की तरफ ऑस्कर्स 2026 (Oscars 2026) में ऑफिशियल एंट्री हुई थी. इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 मूवीज में चुना गया था. लेकिन 22 जनवरी यानी आज ऑस्कर्स 2025 के नॉमिनेशन्स में फिल्म 'होमबाउंड' को झटका लगा है. दरअसल, ये फिल्म ऑसकर्स की रेस बाहर हो गई है. भारतवासियों को उम्मीद थी कि ये फिल्म ऑस्कर लेकर आएगी लेकिन गुरुवार की शाम को लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. इसी बीच आपको बताते हैं कि फिल्म 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने काफी मेहनत की थी. फिल्म के डायलॉग राइटर और एक्टर श्रीधर दुबे (Shreedhar Dubey) ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इस फिल्म के लिए दोनों स्टार्स ने काफी मेहनत की थी.

Also Read
'होमबाउंड में दिखाया गया यूनिवर्सल दर्द', ऑस्कर की रेस में फिल्म के शामिल होने पर एक्टर श्रीधर दुबे ने कही ये बात (Exclusive)

श्रीधर दुबे ने फिल्म 'होमबाउंड' के स्टार्स को घुमाया गांव

श्रीधर दुबे को फिल्म 'होमबाउंड' के मेकर्स ने ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को यूपी की लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी थी. इसको लेकर उनसे सवाल किया गया कि इस काम में कितनी मेहनत लगी? इस पर श्रीधर दुबे ने कहा, 'मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस दोनों स्टार्स को गांव ले जाने के लिए परमिशन मांगी थी ताकि ये लोग स्थानीय भाषा को स्टूडियो में सीखने की बजाय खुद से महसूस कर सकें. मेरा कहना था कि जब ईशान खट्टर और विशाल जेठवा खुद से गांव का माहौल देखेंगे और लोगों के मिलेंगे तो फिल्म में उनके काम और परिपक्वता आएगी. मेरी बात को डायरेक्टर नीरज घेवान ने समझा और मुझे परमिशन दे दी. इसके बाद मैं दोनों स्टार्स को लेकर गांव जहां पर दोनों ने कई दिन बिताए. ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने गांव की जिंदगी को काफी करीब से देखा और उन्हें मजा भी आया है. उनका गांव में रहना फिल्म के लिए काफी अच्छा साबित हुआ. दोनों स्टार्स गांव की ट्रिप के दौरान खुश थे. अब यही अगर मैं उन्हें स्टूडियो में बताता है कि गांव में इस तरह से रहते हैं तो वह सिर्फ कल्पना कर पाते लेकिन खुद से महसूस नहीं कर पाते.' इस तरह से फिल्म 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने कड़ी मेहनत की और मुंबई दूर से कई दिन गांव में बिताए.

Also Read
OTT Releases: नवंबर के थर्ड वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज, Zee5, Netflix, Jio Hotstar पर आएगा फुल मजा

TRENDING NOW

फिल्म 'होमबाउंड' को नीरज घेवान ने किया डायरेक्ट

बताते चलें कि फिल्म 'होमबाउंड' को नीरज घेवान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म के डायलॉग श्रीधर दुबे ने लिखे हैं और एक रोल भी किया है. साल 2025 के मई में फिल्म 'होमबाउंड' कान्स में रिलीज हुई थी. इसके बाद 26 सितंबर को इंडिया में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
51 साल की Malaika Arora ने शॉर्ट ड्रेस पहन दिखाया बोल्ड अंदाज, लोग बोले- 'मेकअप से...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Homebound Ishaan Khatter Vishal Jethwa