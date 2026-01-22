Homebound Out Of Oscars 2026 Race: 'होमबाउंड' से जुड़ी उम्मीदें उस समय टूट गईं जब ऑस्कर्स नॉमिनेशन से फिल्म बाहर हो गई. इस फिल्म के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने कड़ी मेहनत की थी.

ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) और विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) की फिल्म 'होमबाउंड' (Homebound) की भारत की तरफ ऑस्कर्स 2026 (Oscars 2026) में ऑफिशियल एंट्री हुई थी. इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप-15 मूवीज में चुना गया था. लेकिन 22 जनवरी यानी आज ऑस्कर्स 2025 के नॉमिनेशन्स में फिल्म 'होमबाउंड' को झटका लगा है. दरअसल, ये फिल्म ऑसकर्स की रेस बाहर हो गई है. भारतवासियों को उम्मीद थी कि ये फिल्म ऑस्कर लेकर आएगी लेकिन गुरुवार की शाम को लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. इसी बीच आपको बताते हैं कि फिल्म 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने काफी मेहनत की थी. फिल्म के डायलॉग राइटर और एक्टर श्रीधर दुबे (Shreedhar Dubey) ने बॉलीवुड लाइफ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि इस फिल्म के लिए दोनों स्टार्स ने काफी मेहनत की थी.

श्रीधर दुबे ने फिल्म 'होमबाउंड' के स्टार्स को घुमाया गांव

श्रीधर दुबे को फिल्म 'होमबाउंड' के मेकर्स ने ईशान खट्टर और विशाल जेठवा को यूपी की लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी थी. इसको लेकर उनसे सवाल किया गया कि इस काम में कितनी मेहनत लगी? इस पर श्रीधर दुबे ने कहा, 'मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस दोनों स्टार्स को गांव ले जाने के लिए परमिशन मांगी थी ताकि ये लोग स्थानीय भाषा को स्टूडियो में सीखने की बजाय खुद से महसूस कर सकें. मेरा कहना था कि जब ईशान खट्टर और विशाल जेठवा खुद से गांव का माहौल देखेंगे और लोगों के मिलेंगे तो फिल्म में उनके काम और परिपक्वता आएगी. मेरी बात को डायरेक्टर नीरज घेवान ने समझा और मुझे परमिशन दे दी. इसके बाद मैं दोनों स्टार्स को लेकर गांव जहां पर दोनों ने कई दिन बिताए. ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने गांव की जिंदगी को काफी करीब से देखा और उन्हें मजा भी आया है. उनका गांव में रहना फिल्म के लिए काफी अच्छा साबित हुआ. दोनों स्टार्स गांव की ट्रिप के दौरान खुश थे. अब यही अगर मैं उन्हें स्टूडियो में बताता है कि गांव में इस तरह से रहते हैं तो वह सिर्फ कल्पना कर पाते लेकिन खुद से महसूस नहीं कर पाते.' इस तरह से फिल्म 'होमबाउंड' के लिए ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ने कड़ी मेहनत की और मुंबई दूर से कई दिन गांव में बिताए.

फिल्म 'होमबाउंड' को नीरज घेवान ने किया डायरेक्ट

बताते चलें कि फिल्म 'होमबाउंड' को नीरज घेवान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म के डायलॉग श्रीधर दुबे ने लिखे हैं और एक रोल भी किया है. साल 2025 के मई में फिल्म 'होमबाउंड' कान्स में रिलीज हुई थी. इसके बाद 26 सितंबर को इंडिया में रिलीज हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

