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Padma Awards 2026: अलका याज्ञनिक को पद्म भूषण तो आर माधवन को मिला पद्म श्री, इन सितारों को भी दिया गया पुरस्कार

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जून यानी आज दिल्ली में अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों को पद्म अवॉर्ड दिए हैं. सिनेमा जगत से जुड़े कई सेलिब्रिटीज को सम्मानित किया गया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 23, 2026 6:32 PM IST
Padma Awards 2026: अलका याज्ञनिक को पद्म भूषण तो आर माधवन को मिला पद्म श्री, इन सितारों को भी दिया गया पुरस्कार

राष्ट्रपति भवन दिल्ली में 23 जून को पद्म पुरस्कार दिए गए.

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी 23 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए हैं. अलग-अलग क्षेत्र में योगदान देने वाली कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है. सिनेमा जगत से जुड़े सितारों की बात करें तो दिग्गज गायिका अलका याज्ञनिक (Alka Yagnik), साउथ स्टार ममूटी (Mammootty), एक्टर आर माधवन (R Madhavan) समेत कई स्टार्स को पद्म अवॉर्ड दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किन-किन सितारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इन सितारों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस बधाई दे रहे हैं.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए पद्म अवॉर्ड

दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलका याज्ञनिक (पद्म भूषण), ममूटी (पद्म भूषण), आर माधवन (पद्म श्री), प्रोसेनजीत चटर्जी (पद्म श्री), अरविंद वैद्य (पद्मश्री), अनिल कुमार रस्तोगी (पद्म श्री) जैसे कलाकारों को पद्म अवॉर्ड दिए हैं. वहीं, दिवंगत अभिनेता शाह (पद्म श्री) को मरणोपरांत पद्म अवॉर्ड दिया गया है. पद्म अवॉर्ड समारोह के दौरान की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं. पद्म अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान देखने को मिला कि गायिका अलका याज्ञनिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए. वहीं, आर माधवन ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया. बताते चलें कि साल 2026 में 25 मई को पद्म समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. ये सम्मान दिवंगत अभिनेता की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने स्वीकार किया था. धर्मेंद्र साल 2025 के नवंबर में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था.

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दो फेज में दिए गए पद्म अवॉर्ड

गौरतलब है कि साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया था. पद्म अवॉर्ड के पहले फेज में 66 हस्तियों को और दूसरे फेज में 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया है. बताते चलें कि दूसरे फेज में 65 हस्तियों में से 2 को पद्म विभूषण, 7 को पद्म भूषण और 56 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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