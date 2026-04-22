Pahalgam Attack: जब पहलगाम में हुई बर्बरता को देखकर खौला पूरे बॉलीवुड का खून, हाल देखकर फटा कलेजा...

Pahalgam Attack 2025: आज से ठीक एक साल पहले जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. देश के हर शख्स की आंख नम हो गई थी. इस दौरान बॉलीवुड के सितारे भी इस हमले पर खुलकर बात करते नजर आए थे.

Pahalgam Attack 2025: आज से ठीक एक साल पहले जम्मू-कश्मीर में हुए पहलगाम (Pahalgam Attack) में हमला करके पूरे देश को हिलाकर दिया गया था. पहलगाम में हुए इस अटैक ने सबको हिलाकर रख दिया था. आतंकवादियों ने कश्मीर में घूमने आए आम नागरिकों की जिस तरह से बर्बरता के साथ हत्या की, उसे देखकर हर किसी का खून खौल गया था. हाल ये हो गया था कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से इस हमले का बदला लिया था. आज इस घटना को एक साल का समय बीत गया है. एक साल बीत जाने के बाद भी पहलगाम अटैक के जख्म ताजा हैं. लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं कि किस तरह से औरतों के सामने उनका सुहाग को उजाड़ दिया गया. इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वेकेशन इतनी बुरी यादें दे जाएगा. वहीं दूसरी तरफ कश्मीर आज भी इस हमले से उबरा नहीं है. आज भी कश्मीर जाने से लोग कतराते हैं. हालांकि उस दौरान बॉलीवुड के सितारों ने इस बारे में खुलकर बात की थी, सितारों ने पहलगाम में हुए अटैक की निंदा की और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया था कि कश्मीर को इंडिया से कोई अलग नहीं कर सकता.

जब खौला आमिर और सलमान खान का खून

बॉलीवुड एक्टर पहलगाम अटैक होते ही कश्मीर पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने पोस्ट शेयर करके दावा किया था कि कश्मीर जाने से उनको कोई नहीं रोक सकता. वहीं आमिर खान (Aamir Khan) ने भी इस हमले पर कड़ी आपत्ति जताई थी. इस घटना का जिक्र करते हुए आमिर खान ने कहा था, इस तरह से हत्या करने वाला शख्स मुस्लिम नहीं हो सकता. वहीं सलमान खान (Salman Khan) ने भी इस बारे में खुलकर बात की. अपनी एक पोस्ट में सलमान खान ने लिखा था, कश्मीर दुनिया की जन्नत है. कश्मीर नर्क बन रहा है. किसी एक बेगुनाह को भी मारना पूरा कायनात को खत्म करने जैसा है.

मुकेश खन्ना के दिल में जली थी बगले की आग

पहलगाम अटैक क बारे में जानकर बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना का भी पारा हाई हो गया है. मुकेश खन्ना ने जमाने के सामने सरकार से गुहार लगाई थी कि इस अटैक का बदला लिया जाना चाहिए. मुकेश खन्ना ने इस दौरान पाकिस्तान को अपनी हद में रहने तक की सलाह दी थी. वहीं टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ पहलगाम अटैक की वजह से ट्रोल हो गए थे. दरअसल पहलगाम अटैक से ठीक पहले ही दोनों कश्मीर गए थे. जैसे ही शोएब इब्राहिम ने पहलगाम अटैक के दौरान अपने कश्मीर ब्लॉग के बारे में बात की वैसे ही लोग उनके पीछे पड़ गए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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