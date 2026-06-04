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'शोला और शबनम' जैसी हिट फिल्म देने वाले फिल्ममेकर Pahlaj Nihalani का हुआ देहांत, चल रहा था इस बीमारी का इलाज

Pahlaj Nihalani died at 76: खबर आ रही है कि दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन हो गया है. पहलाज निहलानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 4, 2026 11:59 AM IST
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76 की उम्र में Bollywood फिल्ममेकर Pahlaj Nihalani का हुआ देहांत

Pahlaj Nihalani died at 76: बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए आज का दिन बेहद बुरा है. बॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani) का देहांत हो गया है. फिल्म निर्माता होने के साथ साथ पहलाज निहलानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे. एक समय था जब बॉलीवुड पर उनके नाम का सिक्का चला करता था. बताया जा रहा है कि बीते एक महीने से पहलाज निहलानी बीमार चल रहे थे. पहलाज निहलानी को लिवर की समस्या था. तबियत बिगड़ने के बाद परिवार के लोगों ने पहलाज निहलानी के मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया था. इलाज के दौरान पहलाज निहलानी को नहीं बचाया जा सका. पहलाज निहलानी की उम्र 76 साल थी. इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच हड़कंप मच गया है. फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि अब पहलाज निहलानी इस दुनिया में नहीं हैं. टीवी9 मराठी से बात करते हुए उनके दोस्तों ने इस खबर की पुष्टि की है.

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पहलाज निहलानी ने किया इन फिल्मों में काम

अपने करियर में पहलाज निहलानी ने आँखें (1993), शोला और शबनम (1992), अंदाज (1994), दिल तेरा दीवाना (1996), पाप की दुनिया (1988), मिट्टी और सोना (1989), रंगीला राजा (2019), मिस्टर आजाद (1994), भाई भाई (1997), उलझन (2001), तलाश (2003) जैसी फिल्में बनाई हैं. इनमें से आंखें और शोला और शबनम ने तो बॉक्स ऑफिस को हिलाकर ही रख दिया था. इन दोनों ही फिल्मों के जरिए पहलाज निहलानी ने खूब नाम कमाया था. यहीं से उनकी और गोविंदा के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई थी.

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गोविंदा को लेकर पहलाज निहलानी ने किया था बड़ा खुलासा

एक समय ऐसा था जब पहलाज निहलानी ने गोविंदा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे. पहलाज निहलानी ने दावा किया था कि गोविंदा का करियर कुछ लोगों ने जानबूझकर बर्बाद किया है. पहलाज निहलानी ने बताया था कि फिल्म पार्टनर के जरिए गोविंदा एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी करने की तैयारी कर रहे थे. पार्टनर के हिट होने के बाद वो कुछ लोगों की नजरों में खटक रहे थे. यही वजह है कि जानबूझकर गोविंदा के करियर को आगे बढ़ने नहीं दिया गया. इसका अंजाम ये हुआ कि गोविंदा को बॉलीवुड में काम ही नहीं मिला. ये बयान देकर पहलाज निहलानी ने बवाल मचा दिया था. इससे पता चलता है कि पहलाज निहलानी गोविंदा की दोस्ती को कितना मानते थे. कहना गलत नहीं होगा कि पहलाज निहलानी का जाना गोविंदा को बहुत खलने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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