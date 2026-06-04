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कौन हैं Pahlaj Nihalani का वो बेटा? जिसने चमकाया Aamir Khan का करियर

Pahlaj Nihalani son who made this blockbuster for Aamir Khan: बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर पहलाज निहलानी का देहांत हो गया है. पहलाज निहलानी का एक ऐसा बेटा भी है जिसने आमिर खान जैसे एक्टर्स की किस्मत चमका दी थी. चलिए जानते हैं कि वो कौन हैं?

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By: Shivani Duksh | Published: June 4, 2026 3:42 PM IST
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कौन हैं Pahlaj Nihalani का वो बेटा? जिसने चमकाया Aamir Khan का करियर

Pahlaj Nihalani son who made this blockbuster for Aamir Khan: बॉलीवुड के जानेमाने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani) आज हमारे बीच नहीं रहे. फिल्ममेकर होने के साथ साथ पहलाज निहलानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं. देहांत की खबर सामने आते ही फैंस के बीच खलबली मच गई है. फैंस सोशल मीडिया पर पहलाज निहलानी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं लोग पहलाज निहलानी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है जो अब पहलाज निहलानी की शादी की तस्वीर तक सोशल मीडिया पर नजर आ रही है. ऐसे में हम आपको पहलाज निहलानी के उस बेटे के बारे में बताने वाले हैं जो कि आमिर खान जैसे सितारों की किस्मत चमका चुका है.

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कौन है पहलाज निहलानी का बेटा?

यहां हम बात कर रहे हैं पहलाज निहलानी के बेटे विशाल निहलानी के बारे में जो कि बॉलीवुड के जानेमाने प्रोड्यूसर हैं. आपको बता दें कि विशाल निहलानी ने साल 2012 में आई फिल्म तलाश को प्रोड्यूस किया है. तलाश को आमिर खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है. फिल्म तलाश की सफलता के बाद अचानक ही आमिर खान का ग्रॉफ ऊपर चढ़ गया था. इसके अलावा पहलाज निहलानी का एक और बेटा भी है.

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कौन है पहलाज निहलानी का दूसरा बेटा

पहलाज निहलानी के दूसरे बेटे का नाम चिराग है. चिराग साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में काम कर चुके हैं. चिराग ने इस फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था. इस फिल्म में काम करके चिराग ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है. हालांकि ज्यादा लोग पहलाज निहलानी के बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं.

पहलाज निहलानी ने बनाईं ये फिल्में

वहीं पहलाज निहलानी मिट्टी और सोना (1989), रंगीला राजा (2019), मिस्टर आजाद (1994), भाई भाई (1997), उलझन (2001), तलाश (2003), आंखें (1993), शोला और शबनम (1992), अंदाज (1994), दिल तेरा दीवाना (1996) और पाप की दुनिया (1988) जैसी फिल्मों को बना चुके हैं. आंखें और शोला और शबनम को बनाकर तो पहलाज निहलानी ने धमाल ही मचा दिया था. इन दोनों ही फिल्मों में काम करके गोविंदा की किस्मत चमक गई थी. ये वही समय था जब रातों रात गोविंदा सुपरस्टार बन गए. जिसके बाद गोविंदा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. पहलाज निहलानी ने गोविंदा के लिए कई फिल्में बनाई हैं. हालांकि आज गोविंदा ने अपने इस खास दोस्त को खो दिया है. इस बात का अफसोस गोविंदा को जरुर होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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