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'धुरंधर में दिखाई गई सच्चाई', कराची के एक्स मेयर ने प्रोपगेंडा वाली बातों को बताया गलत

Karachi Ex-Mayor On Dhurandhar: पाकिस्तान में कराची के मेयर रह चुके आरिफ अजाकिया ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा है कि फिल्म में सब कुछ सच दिखाया गया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 31, 2026 8:29 PM IST
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फिल्म धुरंधर की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. इन दोनों फिल्मों ने कई मूवीज को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वहीं, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इन फिल्मों को लेकर कहा गया कि इनके जरिए प्रोपेगंडा फैलाया गया. इस तरह से 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की तारीफ के साथ ही जमकर आलोचना भी हुई है. अब एक पाकिस्तानी पत्रकार और कराची के मेयर रह चुके आरिफ अजाकिया (Arif Aajakia) ने दावा किया गया है कि फिल्म में दिखाया गया सब कुछ सच था. उन्होंने प्रोपेगंडा वाली बातों को गलत बताया है. आइए जानते हैं कि आरिफ अजाकिया ने और क्या बताया है.

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आरिफ अजाकिया ने 'धुरंधर' को लेकर की बात

पाकिस्तान में जन्म लेने वाले आरिफ अजाकिया कराची के मेयर रह चुके हैं. वह पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं. उन्होंने एक इवेंट के दौरान फिल्म 'धुरंधर' को लेकर बात की है. उन्होंने कहा है कि फिल्म में दिखाई गई कहानी सच है. आरिफ अजाकिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं कराची शहर का मेयर था. धुरंधर में जो कहानी दिखाई गई है, वो जब हई तब मैं वहीं था. मैं चुनाव जीतकर मेयर के पद पर पहुंचा था. मेरा जन्म ल्यारी में हुआ और वहीं पला बढ़ा हूं इसलिए मैं जानता था कि फिल्म में जो भी दिखाया गया, वो सब सच है. मेरा जन्म कराची में हुआ लेकिन मेरे माता-पिता गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए थे. मैं खुध को पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय मूल का मानता हूं.'

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'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में दिखाई गई ये कहानी

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की कहानी की बात करें तो इनमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है. इसके साथ ही पड़ोसी देश नकली नोट से लेकर ड्रग्स का धंधा भारत में ऑपरेट करता है. फिल्म में दिखाया गया है कि भारत का जासूस पाकिस्तान में जाकर उनकी नाम में दम करता है और उनके नापाक इरादों को ध्वस्त कर देता है. फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2026 और फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दोनों फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. इन दोनों फिल्मों की स्टारकास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे सितारे नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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