पाकिस्तान की ओछी हरकत, आशा भोसले के निधन की खबर दिखाने पर रोक; चैनलों को भेजा नोटिस...

Asha Bhosle: भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बड़ी ही ओछी हरकत की है. पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने देश के समाचार चैनलों को उनके निधन की खबर को चलाने पर रोक लगा दी है.

Pakistan Petty Action On Asha Bhosle Death: दिग्गज दिवंगत सिंगर आशा भोसले के निधन से न सिर्फ भारत, बल्कि पाकिस्तान और पूरी दूनिया में फैले उनके फैंस सदमे में हैं, लेकिन इस दुखद घड़ी में भी पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा है. दिग्गज गायिका आशा ताई को लेकर पाकिस्तान के मीडियो रेगुलेटर PEMRA (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने एक विवादित कदम उठाया है. खबर है कि, PEMRA ने पाकिस्तानी न्यूज चैनलों को आशा भोसले के निधन की खबर और उनके गानों को दिखाने पर पाबंदी लगाने का नोटिस जारी किया है.

आशा भोसले के निधन पर पाकिस्तान की इस ओछी हरकत का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान के मशहूर न्यूज चैनल 'जियो न्यूज' के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बात की जानकारी खुद शेयर की और साथ ही इस पर उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया.

अजहर अब्बास ने खोली पाकिस्तान की ओछी हरकत की पोल

अजहर अब्बास रेगुलेटरी अथॉरिटी पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'PEMRA ने जियो न्यूज को सिर्फ इसलिए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया क्योंकि हमने महान गायिका आशा भोसले से जुड़ा कंटेंट दिखाया. यह हमेशा से रिवाज रहा है कि, जब भी किसी बड़े कलाकार का निधन होता है, तो हम उनके काम और उनकी विरासत को याद करते हैं.' उन्होंने आगे लिखा, 'सच तो यह है कि, आशा ताई जैसे महान कलाकार को लिए हमें उनके और भी ज्यादा सदाबहार गाने दिखाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान के रेगुलेटर ने इस पर रोक लगाना चुना है.'

इस पाकिस्तान की इस सिंगर की फैन थीं आशा ताई

अजहर अब्बास ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'कला पूरी मानवता की साझी विरासत है और इसे सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए.' उन्होंने पोस्ट में याद दिलाते हुए लिखा कि, 'आशा भोसले खुद पाकिस्तान की महान गायिका नूर जहां की बहुत बड़ी फैन थीं और उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थीं. उन्होंने नुसरत फतेह अली खान जैसे पाकिस्तानी दिग्गजों के साथ काम किया और नासिर काजमी जैसे उर्दू शायरों की कविताओं को आवाज दी.' उन्होंने कहा कि, 'जंग और विवादों के समय में भी कलाकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वे ही नफरत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोगों को करीब लाते हैं.'

PEMRA has issued a show-cause notice to Geo News for airing content related to the legendary subcontinent singer Asha Bhosle.

It has always been customary to revisit and celebrate the work of iconic artists when reporting on them. In fact, for an artist of Asha Bhosle’s stature,… pic.twitter.com/AuhFPyGZCL — Azhar Abbas (@AzharAbbas3) April 13, 2026

पाकिस्तानी पत्रकारों ने PEMRA की निंदा की

अजहर अब्बास ही नहीं बल्कि, PEMRA के इस फैसले पर पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार रऊफ क्लासरा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए और एक्स पर लिखा, 'आशा जी ने अपनी सुरीली आवाज से उपमहाद्वीप की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया है. वह सम्मान की हकदार हैं.' वहीं सोशल मीडिया पर नेटिजन्स भी पाकिस्तान सरकार और PEMRA के इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसे बेहद निराशाजनक बता रहे हैं.

कैसे हुआ Asha Bhosle का निधन?

आपको बता दें कि, 92 साल की उम्र में आशा भोसले (Asha Bhosle Death) का 12 अप्रैल 2026, रविवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. डॉक्टरों के मुताबिक, दिग्गज गायिका की मृत्यु उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई. वहीं सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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