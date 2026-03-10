ENG हिन्दी
शाहरुख की 'वीर-जारा' को इस पाकिस्तानी हसीना ने दिखाया था ठेंगा, इस वजह से ठुकराया यश चोपड़ा का ऑफर

शाहरुख खान की हिट फिल्म 'वीर-जारा' का ऑफर यश चोपड़ा ने इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पहले दिया था. लेकिन एक खास वजह से एक्ट्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. अब सालों बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 10, 2026 11:03 AM IST

veer zara

मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया जमील ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. एक दौर था जब सरहद पार से सेलेब्स बॉलीवुड में कदम रख रही थीं, और उसी दौरान नादिया के पास हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक, 'वीर-जारा' (2004) का हिस्सा बनने का मौका आया था. हालांकि नादिया ने जो फैसला लिया, उससे यह साफ हो गया कि उनके लिए करियर की चमक से कहीं बढ़कर उनकी ममता थी.

जब यश चोपड़ा का आया ऑफर

नादिया जमील ने एक रमजान स्पेशल शो में बताया कि महान फिल्मकार यश चोपड़ा ने खुद उन्हें 'वीर-जारा' के लिए कॉन्टेक्ट किया था. जब फिल्म की बात शुरू हुई, तब नादिया की नई-नई शादी हुई थी और वह काम के लिए मानसिक रूप से तैयार थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जब फिल्म की कास्टिंग फाइनल हुई और शूटिंग का वक्त आया, तब नादिया मां बन चुकी थीं और उनका बड़ा बेटा राकाए महज 3 महीने का था.

नादिया का दिल छू लेने वाला फैसला

अक्सर एक्टर्स के लिए यशराज फिल्म्स के साथ काम करना एक सपने जैसा होता है, लेकिन नादिया के सामने एक बड़ा धर्मसंकट था. नादिया ने बताया कि उनके ससुराल वालों और उनकी अम्मी ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा था कि वे जो भी फैसला लेंगी, परिवार उनके साथ खड़ा है. नादिया ने अपने फैसले को समझाते हुए कहा, "मैं 30 साल की उम्र में मां बनी थी. जब राकाए पैदा हुआ, तो मुझे उससे एक अलग ही किस्म का इश्क हो गया था. मुझे हर जगह बस वही नजर आता था. मुझे तय करना था कि मुझे करियर बनाना है या फिर वैसी मां बनना है जो हमेशा अपने बच्चे के पास रहे."

एक्ट्रेस को नहीं है कोई पछतावा

उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 3 महीने के बेटे की परवरिश को चुना और बॉलीवुड के उस बड़े ऑफर को मुस्कुराते हुए ठुकरा दिया. उनके लिए उस वक्त अपने बेटे के पास होना किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से ज्यादा जरूरी था.
जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि नादिया जमील पाकिस्तान की एक बेहद दिग्गज एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 90 के दशक में अपने सफर की शुरुआत की थी और 'जाने अनजाने', 'द घोस्ट' और 'दमसा' जैसे कल्ट क्लासिक ड्रामों में शानदार एक्टिंग की थी.

वीर-जारा की क्या है कहानी?

अगर नादिया उस वक्त हां कह देतीं, तो शायद हम उन्हें प्रीति जिंटा या रानी मुखर्जी वाले किसी अहम रोल में देख सकते थे. साल 2004 में रिलीज हुई 'वीर-जारा' आज भी प्यार और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है, जिसमें शाहरुख खान की एक्टिंग और मदन मोहन के संगीत ने लोगों को दीवाना बना लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

