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Cannes 2026: रेड कार्पेट पर पाकिस्तानी हसीना ने बैकलेस लुक से मचाया तहलका, ट्रेडिशनल अवतार पर थमीं सबकी निगाहें

कांस 2026 के रेड कार्पेट पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद ने अपने डेब्यू लुक से हर तरफ तहलका मचा दिया है. ऑफ-व्हाइट बैकलेस ड्रेस के साथ मांग-टीका और बालों में सफेद गुलाब सजाए सनम का यह लुक जमकर वायरल हो रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 17, 2026 1:33 PM IST
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सनम सईद का डेब्यू लुक

'जिंदगी गुलजार है' फेम पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सईद ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 (Cannes Film Festival) के रेड कार्पेट पर बेहद स्टाइलिश अंदाज में एंट्री ली है. सनम यहां मशहूर डिजाइनर हुसैन रेहर की डिजाइन की हुई ऑफ-व्हाइट हॉल्टर नेक बैकलेस ड्रेस पहनकर पहुंची थीं, जिस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी का खूबसूरत काम किया गया था. अपने इस मॉडर्न आउटफिट के साथ उन्होंने सिल्वर मांग-टीका, मैचिंग ईयररिंग्स पहने और बालों में सफेद गुलाब की चोटी बनाकर इसे एक परफेक्ट इंडियन-पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टच दिया. सोशल मीडिया पर उनके इस फ्यूजन लुक की तारीफ करते हुए फैंस को उनके पुराने सुपरहिट शोज की याद आ गई.

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कांस के मंच पर धमाकेदार डेब्यू

सनम सईद ने अपने करियर में पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक किया है. 79वें कांस फेस्टिवल में पहुंचते ही अपने अनोखे स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से वे टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं. सनम का यह लुक इसलिए खास था क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न बैकलेस ड्रेस के साथ बेहद पारंपरिक गहने कैरी किए थे. सिल्वर मांग-टीका और चोटी में गुंथे सफेद गुलाब के फूलों ने उनके इस लुक में चार चांद लगा दिए.

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हुसैन रेहर का शानदार क्रिएशन

सनम सईद के इस खूबसूरत ऑफ-व्हाइट फ्लोई सिल्हूट और लेयर्ड डिजाइन वाले आउटफिट को पाकिस्तान के जाने-माने फैशन डिजाइनर हुसैन रेहर ने तैयार किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

सोशल मीडिया पर हो रहीं वायरल

सनम की तस्वीरें वायरल होते ही फैंस उनकी खूबसूरती की तुलना भारतीय एक्ट्रेसेस से करने लगे. कुछ यूजर्स ने लिखा कि वे पाकिस्तानी कम और भारतीय ज्यादा लग रही हैं, तो वहीं कुछ फैंस को उनका यह अंदाज देखकर उनके कल्ट शो 'जिंदगी गुलजार है' के पुराने दिन याद आ गए.

पाकिस्तान की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार

सनम सईद को उनके संजीदा अभिनय के लिए जाना जाता है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में वे 'जिंदगी गुलजार है' की 'कश्फ' के रूप में बेहद लोकप्रिय हैं. इसके अलावा वे 'बरजख', 'मैं मंतो नहीं हूं' और 'कफील' जैसे बेहतरीन शोज का हिस्सा रह चुकी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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