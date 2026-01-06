Pakistani Drama: भारत में जबरदस्त धमाल मचा रहा ये पाकिस्तानी ड्रामा, IMDb पर मिली 8.7 की शानदार रेटिंग

भारत में पाकिस्तानी ड्रामा का भी जबरदस्त क्रेज है. हाल ही में एक नया पाकिस्तानी ड्रामा रिलीज हुआ है, जो भारत में जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. वहीं इस ड्रामा का OST सॉन्ग भी खूब पसंद किया जा रहा है.

भारतीय दर्शकों के बीच पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स का क्रेज कोई नई बात नहीं है. 'कभी मैं कभी तुम' की अपार सफलता के बाद, सरहद पार से एक और रोमांटिक ड्रामा भारत में अपनी धाक जमा रहा है. इस नए शो का नाम है 'मेरी जिंदगी है तू'. यह सीरियल न केवल अपनी कहानी के लिए, बल्कि अपनी लीड स्टार्स की जबरदस्त केमिस्ट्री की वजह भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं आखिर क्यों भारतीय फैंस इस शो के दीवाने हो रहे हैं.

हानिया और बिलाल की जादुई जोड़ी

'मेरी जिंदगी है तू' की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टारकास्ट है. पाकिस्तान की सबसे चहेती एक्ट्रेस हानिया आमिर और दमदार एक्टर बिलाल अब्बास खान इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस ड्रामा में बिलाल अब्बास खान ने 'काम्यार' का रोल निभाया है, जो एक बेहद रसूखदार लेकिन जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का लड़का है. दूसरी ओर, हानिया आमिर 'आयरा' के रूप में नजर आ रही हैं, जो एक सुलझी हुई और स्वाभिमानी लड़की है. यह दो अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के टकराव और फिर उनके बीच की प्रेम की दास्तां है. काम्यार और आयरा की सादगी से की कहानी है, दर्शकों को बांधे रख रही है.

डिजिटल वर्ल्ड में मचाया तहलका

यह शो अपनी रिलीज के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छा गया है. पाकिस्तान में इस शो का प्रीमियर 7 नवंबर 2025 को हुआ था. अच्छी बात यह है कि भारतीय दर्शक इसे यूट्यूब पर 'टॉप पाकिस्तानी ड्रामाज' चैनल पर बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं. अब तक इस शो के 18 एपिसोड्स आ चुके हैं. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भारतीय फैंस की भरमार इस बात का प्रूफ है कि इस ड्रामे ने यहां के लोगों के दिल जीत लिए हैं.

आईएमडीबी की रेटिंग और रिस्पॉन्स

सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि क्रिटिक्स के बीच भी 'मेरी जिंदगी है तू' अपनी जगह बना चुका है. IMDb पर इसे 8.7 की जबरदस्त रेटिंग मिली है, जो किसी भी ड्रामा के लिए बहुत बड़ी बात है. इस शो में मेहेर जाफरी, अली खान और अलि रहमान खान जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जो कहानी को और भी शानदार बना रहें हैं. अगर आप एक इमोशनल, पारिवारिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांटिक ड्रामा तलाश रहे हैं, तो 'मेरी जिंदगी है तू' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

