'मैं वापस आऊंगा' का पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने किया रिव्यू, कहा- 'जैसी उम्मीद थी, फिल्म...'

Pakistani Filmmaker Review Main Wapas Aaunga: पाकिस्तान के एक फिल्ममेकर ने इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' का रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि उसने फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन दिया है.

फिल्म मैं वापस आऊंगा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा.

डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' (Main Vaapas Aaunga) बीते शुक्रवार यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है. ये फिल्म ना सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी पसंद की जा रही है. दरअसल, लव स्टोरी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी है. इम्तियाज अली की फिल्म को काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं. अब इस फिल्म का पाकिस्तानी फिल्ममेकर उमर नासिर अली ने रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर क्या कहा है.

पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने कही ये बात

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर उमर नासिर अली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने फिल्म की तारीफ की है. उमर नासिर अली ने लिखा है, 'मैं वापस आऊंगा एक खूबसूरत और बहुत इमोशनल फिल्म है. ये ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है.' पाकिस्तानी फिल्ममेकर ने बताया है कि वह फिल्म 'छोड़ आए हम' बना रहे हैं जो बंटवारे, यादों और वापसी के वैसे खूबसूरत इमोशन पर बेस्ड है, जैसे इम्तियाज अली की फिल्म है. इसलिए वह फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को जरूर देखना चाहते थे कि इम्तियाज अली भारत-पाकिस्तान बंटवारे को किस तरह से पर्दे पर उतारा. उमर नासिर अली ने आगे लिखा है, 'जैसी उम्मीद थी, ये पूरी तरह इम्तियाज अली की फिल्म है.' उन्होंने नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग और आरती बजाज की एडिटिंग की तारीफ की है. उमर नासिर अली ने फिल्म मैं वापस आऊंगा को सिनेमेटिक स्टोरीटेलिंग की मास्टरक्लास बताया है और कहा इससे हर स्टूडेंट बहुत कुछ सीख सकता है.'

View this post on Instagram A post shared by Umair Nasir Ali (@umairnasirali)

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी

इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी एक फैमिली की तीन जेनरेशन पर बेस्ड है, जिनका भारत और पाकिस्तान का कनेक्शन है. फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ के दादा का रोल नसीरुद्दीन शाह ने किया है. उनकी जवानी का रोल वेदांग रैना ने किया है और शरवरी वाघ उनके प्रेमिका के किरदार में नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.