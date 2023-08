Pakistanis reacts on Sunny Deol's Gadar 2: बॉलीवुड स्टार सनी देओल की मूवी गदर 2 हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में धूम मचा रही है। इस मूवी की धमक पाकिस्तान तक में गूंज रही है। जिसके बाद अब पाकिस्तानी लोगों के भी रिएक्शन्स सामने आने लगे हैं। अब हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में एक पाकिस्तानी पत्रकार लोगों से गदर 2 को लेकर सवाल पूछता है। जिसमें वो इस मूवी को लेकर उनके रिएक्शन्स जानने की कोशिश में हैं। इस दौरान फिल्म स्टार सनी देओल की गदर 2 को लेकर पाकिस्तानियों के मजेदार और गुस्सैल रिएक्शन्स सामने आए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Gadar 2 Box Office Day 6: सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर लाए सुनामी, 300 करोड़ी होने से इतना दूर है 'गदर 2'

सामने आए इस वीडियो में पत्रकार जब पूछता है कि सनी देओल ने हम सब को मारा और आप कह रहे हैं माशाअल्लाह। इस पर पाकिस्तानी शख्स कहता है, 'सनी देओल को भी मारना चाहिए मगर किसमें हिम्मत होगी बताओ। तुममे हिम्मत है।' तो एक हथौड़े से पाकिस्तानियों को बुरी तरह पिटते देख दूसरा शख्स कहता है, 'ये तो फिल्मों में दिखा रहे हैं। यहां आए तो हम बताएं कि यहां पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा कितना बहादुर है। इनको तो फिल्मों के पैसे मिल रहे हैं।' जबकि कुछ लोग सनी देओल के पाकिस्तान में आसानी से घुसने को लेकर लोग कहते हैं कि इसे यहां हुकूमत लेकर आई है। ऐसे कैसे आ सकता है। शख्स से जब पत्रकार ने पूछा कि अगर आप यहां होते और पाकिस्तानियों को पिटते देखते तो आप क्या करते। तो वो कहता है कि अगर मैं वहां होता और हाथ में कोई हथियार होता तो इसे बताता। अगर हथियार नहीं होता तो मैं लड़कर बताता। रिपोर्टर पूछता है सनी देओल से... ढाई किलो का हाथ है उसका। इस पर शख्स कहता है, 'अरे ये तो झूठ बोल रहा है यहां आए तो यही हाथ काफी होगा इसके लिए। फिल्मों में मेकअप-वेकअप करके सिक्स पैक बना रखा है। ये सब खत्म कर दूंगा। भेजो एक बार।' Also Read - Gadar 2 Box Office (ES): गदर 2 की सुनामी में बह गई 'द केरल स्टोरी', छठे दिन फिल्म ने कमाए इतने करोड़

These Pakistani reviews of Gadar is the funniest thing you will watch today ? pic.twitter.com/L8eZ6x7L73

— Jay (@jaynildave) August 16, 2023