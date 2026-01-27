ENG हिन्दी
  • झूठे आरोपों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Palash Muchhal! क्या बेगुनाही साबित कर पाएंगे सिंगर? जानें क्या है...

झूठे आरोपों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Palash Muchhal! क्या बेगुनाही साबित कर पाएंगे सिंगर? जानें क्या है पूरा माजरा

Palash Muchhal ने हाल ही में मराठी एक्टर और फिल्म मेकर विज्ञान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया है, जिसके लिए 27 जनवरी 2026 को सिंगर कोर्ट पहुंचे थे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 27, 2026 7:44 PM IST

झूठे आरोपों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे Palash Muchhal! क्या बेगुनाही साबित कर पाएंगे सिंगर? जानें क्या है पूरा माजरा

Palash Muchhal: बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में सिंगर की क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी और ब्रेकअप की खबरों के लेकर चर्चा में थे वहीं अब वे मराठी फिल्म मेकर विज्ञान माने के खिलाफ किए मानहानि के केस को लेकर खबरों में बने हुए हैं. पलाश ने विज्ञान माने (Palash Muchhal-Vidnyan Mane) के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है और उसी के सिलसिले में आज यानी 27 जनवरी 2026 मंगलवार, को सिंगर मुंबई के अंधेरी कोर्ट पहुंचे.

कोर्ट क्यों पहुंचे Palash Muchhal?

दरअसल, विज्ञान माने और पलाश मुच्छल के बीच विवाद तब बढ़ा जब फिल्म मेकर ने सिंगर पर गंभीर आरोप लगाए. माने ने दावा किया कि, पलाश ने उनसे फिल्म में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की. साथ ही उन्होंने (Vidnyan Mane) पलाश पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना को धोखा देने का इल्जाम लगाया.

Palash Muchhal के चेहरे पर दिखा गुस्सा

विज्ञान माने के इन दावों और आरोपों के बाद पलाश ने पहले एक स्टेटमेंट जारी कर फिल्म मेकर के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही और बाद में उन्होंने 10 करोड़ का मानहानि केस ठोक दिया. इस केस के सिलसिले में मंगलवार को पलाश कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उनका कोर्ट से बाहर आते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. क्लिप में सिंगर बेहद सिंपल लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है.

क्यों टूटी थी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी?

आपको बता दें कि, विज्ञान माने पलाश मुच्छल की एक्स गर्लफ्रेंड और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं. उन्होंने अपने आरोपों में कहा था कि, स्मृति के पिता के जरिए जान-पहचान होने के बाद पलाश ने उनसे पैसे लिए और लौटाया नहीं. उन्होंने ये भी दावा किया कि शादी के दिन पलाश को किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ा था, जिसकी वजह से ही स्मृति से उनकी शादी टूटी. माने ने ये शिकायत महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. हालांकि, अभी तक इस पर कोई FIR नही हुई है. वहीं पलाश ने इन सभी इल्जामों को पूरी तरह से झूठा बताया और फिल्म मेकर के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि केस किया.

क्या अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे Palash?

विज्ञान माने के आरोपों और दावों पर पलाश मुच्छल का कहना है कि, ये सभी इल्जाम और बातें बेबुनियाद हैं. यह सिर्फ उनकी इमेज और करियर को खराब करने के लिए किया जा रहा है. हालांकि, दोनों के बीच का ये विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है, जहां दोनों पक्ष के लोग अपने-अपने सबूत पेश करेंगे. फिलहाल, केस की अगली सुनवाई का इंतजार है और देखना ये है कि पलाश क्या आपने बेगुनाही साबित कर पाते हैं या नहीं...

