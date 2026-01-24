ENG हिन्दी
  • 'दूसरी लड़की संग बिस्तर पर पकड़ा...',Smriti के करीबी के घटिया आरोप पर भड़के Palash Muchhal...

'दूसरी लड़की संग बिस्तर पर पकड़ा...',Smriti के करीबी के घटिया आरोप पर भड़के Palash Muchhal, गुस्से में दे डाली धमकी

Palash Muchhal Reaction On Smriti Mandhana Friend: स्मृति मंधाना के दोस्त ने पलाश मुच्छल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका अब पलाश ने जवाब दिया है और लीगल एक्शन लेने की धमकी दी है.

By: Kavita  |  Published: January 24, 2026 3:52 PM IST

Palash Muchhal Reaction On Smriti Mandhana Friend: इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. स्मृति और पलाश 23 नवंबर 2025 को शादी करने वाले थे, लेकिन काफी ड्रामे के बीच ये शादी टूट गई. पलाश मुच्छल पर आरोप लगे कि उन्होंने स्मृति मंधाना को चीट किया है. इतना ही नहीं, अब स्मृति के दोस्त विद्यान माने ने पलाश पर आरोप लगाया है कि उन्हें शादी में दूसरी लड़की के साथ पकड़ा गया था जिसके बाद ही ये रिश्ता टूटा. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पलाश की पीटाई स्मृति के दोस्तों ने की थी. अब पलाश मुच्छल का इस पर रिएक्शन आया है और उन्होंने धमकी दी है.

पलाश मुच्छल ने दिया आरोपों का जवाब

पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. इतना ही नहीं, उन्होंने तो लीगल एक्शन की धमकी भी दी है. पलाश ने स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के दोस्त विद्यान के आरोपों को पूरी तरह झूठे और निराधार बताया है. पलाश ने अपनी पोस्ट में बताया कि ये बातें सिर्फ उनकी इमेज को खराब करने के लिए की जा रही है. ऐसे में वह अब अपने वकील से सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद इस मामले को निपटाएंगे और आने वाले दिनों में उचित कदम उठाएंगे. पलाश ने कहा कि वह ऐसे आरोपों को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने लिखा, 'मेरे वकील सारे कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं. इस मामले को सख्ती के साथ उचित तरीके से निपटाया जाएगा.'

पलाश मुच्छल के वकील ने की ये बात

पलाश मुच्छल के वकील श्रेयांश मिथारे ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है और उन्हें गलत बताया है. उन्होंने कहा है कि विद्यान माने के बाद अपने आरोपों का क्या कोई सबूत है और वह उनके पास क्या सबूत है कि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं. पलाश के किसी दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने के आरोप का क्या सबूत है? हम इस व्यक्ति को नहीं जानते. हमारी मुलाकात स्मृति के पिता के जरिए ही हुई थी. हमारा उनसे कोई सीधा लेना देना नहीं है. वह इतने लंबे समय से चुप क्यों था और शादी टूटने के बाद ही सीधा सामने क्यों नहीं आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

