Palash Muchhal के 10 करोड़ के नोटिस ने हिला दिया इंटरनेट, निशाने पर Smriti Mandhana का दोस्त; जाने क्या हैं पूरा मामला

Palash Muchhal: बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर पलाश मुच्छल इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. पहले अपनी शादी को लेकर और अब धोखाधड़ी के आरोप और 10 करोड़ के भारी-भरकम नोटिस ने उन्हें चर्चा में ला खड़ा किया है. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.

Palash Muchhal vs Vidnyan Mane: म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कभी अपने प्यार, रिलेशनशिप और क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) संग शादी की खबरों को लेकर तो कभी ब्रेकअप उन्हें चर्चा में ले आता है. वहीं एक बार फिर सिंगर खबरों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार वजह कोई प्यार या रिश्ता नहीं बल्कि कानूनी जंग है. दरअसल, पलाश मुच्छल ने सांगली के फिल्ममेकर और स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विद्यायन माने (Vidnyan Mane) को 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है.

Palash Muchhal ने बोला बड़ा जवाबी हमला

हाल ही में स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विज्ञान माने ने पलाश मुच्छल पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे इंटरनेट पर सनसनी फैल गई. दरअसल, विज्ञान ने सिंगर पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था, लेकि पलाश ने भी खामोश रहने के बजाय अपनी इमेज को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला बोला है.

पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) ने पहले विज्ञान के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए लीगल एक्शन लेने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने इस विवाद के बीच विज्ञान माने को 10 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर दी है.

Palash Muchhal के नोट ने किया सबको हैरान

24 जनवरी 2026, शनिवार को पलाश मुच्छल ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक ऐसा नोट शेयर किया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. दरअशल, पलाश ने मिज्ञान माने के आरोपों को लेकर लिखा, 'मेर वकील श्रेयांश मिथारे ने सांगली के विज्ञान माने को उनके झूठे अपमानजनक और डिफेमेटरी आरोपों के लिए 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया है, जो उन्होंने जानबूझकर मेरी रेपुटेशन और कैरेक्टर को खराब करने के इरादे से लगाए हैं.' सिंगर के इस कदम से हर को हैरान रह गाय है.

कौन हैं Vidnyan Mane?

पलाश मुच्छल का ये नोट जहां लोगों को हैरान कर रहा है, वहीं लोग अब ये जानने के लिए बेताब हैं कि इस नोटिस पर विज्ञान माने क्या जवाब देते हैं. बता दें कि, विज्ञान माने सिर्फ स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त ही नहीं बल्कि, एक जाने-माने प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं, जो मराठी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. साथ ही विज्ञान एक पॉलिटिशियन भी हैं.

