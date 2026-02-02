‘मुझे पता है…’, अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग को छोड़ने पर पलाश सेन का बड़ा बयान, जानें क्यों सिंगर ने बॉलीवुड से बनाई दूरी?

बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने संन्यास ले लिया है. जिसके बाद उनके फैंस इस बात से बहुत दुखी हैं. इसी बीच पलाश सेन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो जानते हैं कि सिंगर ने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी है.

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज और 'यूफोरिया' बैंड के फ्रंटमैन पलाश सेन ने अपनी पहली फिल्म 'फिलहाल' के 24 साल पूरे होने पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा दी है. इस पोस्ट में न केवल उनकी पुरानी यादें हैं, बल्कि अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी छिपा है. 2 फरवरी 2002 को मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'फिलहाल' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में तब्बू, सुष्मिता सेन और संजय सूरी जैसे सितारों के साथ पलाश सेन ने भी एक्टिंग की थी. पलाश ने याद करते हुए बताया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

पलाश ने किया खुलासा

पलाश ने खुलासा किया कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और क्रिटिक्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. यहां तक कि एक मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल ने उन्हें यह तक कह दिया था कि उन्हें कभी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए. पलाश का कहना है कि उन्हें कभी एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी. उन्होंने यह फिल्म सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्हें गुलजार साहब के लिखे गीतों को अनु मलिक के संगीत में गाने का मौका मिल रहा था. उनके लिए यह फिल्म एक सपना पूरा करने जैसा था, न कि करियर बनाने का जरिया.

TRENDING NOW

अरिजीत सिंह पर बड़ा खुलासा

पलाश के पोस्ट का सबसे चौंकाने वाली बात वह था, जब उन्होंने मॉर्डन दौर के 'मेलोडी किंग' अरिजीत सिंह का जिक्र किया. पलाश ने अरिजीत को अपना भाई बताते हुए कहा कि वह अच्छी तरह समझते हैं कि अरिजीत सिंह अब फिल्म प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ रहे हैं. पलाश ने संकेत दिया कि जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के व्यवहार और माहौल की वजह से उन्होंने खुद को दूर कर लिया था, अरिजीत भी उसी घुटन या इंडस्ट्री की राजनीति की वजह से पीछे हट रहे हैं.

इंडस्ट्री का खराब रवैया

पलाश ने दुख जताया कि इंडस्ट्री के लोग अक्सर टैलेंट को सराहने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं. हालांकि अरिजीत ने इस विषय पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन पलाश का यह बयान इंडस्ट्री की अंदरूनी हकीकत की ओर इशारा करता है. पलाश ने आगे लिखा कि उस साल उन्हें फिल्मफेयर सहित कई 'बेस्ट न्यूकमर' अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन वे एक भी नहीं जीत पाए. उन्होंने कहा कि उनके बैंड 'यूफोरिया' ने भी कभी बड़े अवॉर्ड्स नहीं जीते, लेकिन करोड़ों भारतीयों का प्यार उनके लिए किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more