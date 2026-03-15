रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' में मिला 'पंचायत' के 'प्रह्लाद चा' को बड़ा मौका, निभाएंगे रावण के करीबी का ये किरदार

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में 'पंचायत' वेब सीरीज में 'प्रह्लाद चा' की एंट्री हुई है. इस फिल्म में एक्टर बहुत महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाले हैं. एक्टर रावण के करीबी के रुप में दिखने वाले हैं.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म ‘रामायण’ इस वक्त भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और चर्चित प्रोजेक्ट बनी हुई है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले अपडेट्स सामने आ रहे हैं. ताजा चर्चा उस कलाकार को लेकर है जिसने 'पंचायत' वेब सीरीज में 'प्रह्लाद चा' बनकर हर किसी का दिल जीत लिया था. खबरें हैं कि अपनी अदाकारी के लिए मशहूर फैसल मलिक अब इस पौराणिक महागाथा का हिस्सा बनने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने फिल्म का पहला शेड्यूल भी पूरा कर लिया है, जिससे फैंस के बीच का क्रेज बढ़ गया है.

फैसल मलिक को मिला ये किरदार

सबसे दिलचस्प बात इस फिल्म में फैसल मलिक का किरदार है. चर्चा है कि वे फिल्म में 'कुंभकर्ण' की अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे. पहले इस रोल के लिए बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का नाम चर्चा में था. 'पंचायत' में एक साधारण और इमोशनल पिता का किरदार निभाने के बाद, कुंभकर्ण जैसे विशाल और शक्तिशाली किरदार में उन्हें देखना दर्शकों के लिए एक बिल्कुल नया होगा. हालांकि, अभी तक मेकर्स या खुद फैसल मलिक की ओर से इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन गलियारों में इसकी चर्चा तेज है.

फिल्म की शानदार स्टारकास्ट

स्टारकास्ट की बात करें तो नितेश तिवारी ने इंडस्ट्री के हर बड़े नाम को इस फिल्म से जोड़ने की कोशिश की है. जहां रणबीर कपूर 'श्रीराम' के किरदार को पर्दे पर उतारेंगे, वहीं साई पल्लवी 'माता सीता' के रूप में नजर आएंगी. रावण के शक्तिशाली किरदार में केजीएफ स्टार यश नजर आएंगे. वहीं सनी देओल को हनुमान और रवि दुबे को लक्ष्मण का किरदार दिया गया है. इसी कड़ी में एक और नया नाम राघव जुयाल का जुड़ा है, जिन्हें रावण के पराक्रमी पुत्र 'मेघनाद' के रोल के लिए चुना गया है. राघव का यह किरदार मुख्य रूप से फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाई देगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

आपको बता दें कि 'रामायण: पार्ट 1' इसी साल दिवाली के मौके पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, जबकि इसका दूसरा पार्ट यानी 'रामायण 2' साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा. फिल्म में मंदोदरी के रूप में काजल अग्रवाल और शूर्पणखा के तौर पर रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी. जिस तरह से कास्टिंग की जा रही है, उससे साफ है कि नितेश तिवारी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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