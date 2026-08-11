Mirzapur Trailer: खून-खराबा और गद्दी की जंग... बड़े पर्दे पर आ रहा है असली बवाल, देखा क्या 'मिर्जापुर' का ट्रेलर?

Mirzapur The Movie Trailer Out: 'मिर्जापुर द मूवी' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर की खास बातें क्या हैं.

'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर रिलीज

Mirzapur Movie Trailer Out: अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में से एक 'मिर्जापुर' (Mirzapur) ने ओटीटी (OTT) की दुनिया में आते ही जबरदस्त तहलका मचा दिया था. सीरीज के डायलॉग्स से लेकर इसके किरदारों तक, हर चीज लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुई थी. दर्शकों के बीच अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों के तीनों सुपरहिट रहे हैं. यहां तक की आज भी इसके कई मीम्स और डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वहीं, अब मिर्जापुर (Mirzapur Trailer) का वही अंदाज और वही भौकाल बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाला है. मेकर्स 'मिर्जापुर: द मूवी' (Mirzapur The Movie) लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है. जो एकदम बवाल है. मूवी में सीरीज के कई पुराने और फेमस किरदार भी नजर आ रहे हैं.

Mirzapur के ट्रेलर में क्या है?

ट्रेलर की शुरुआत ही एक दमदार डायलॉग से होती है 'गद्दी ना तो सियासत से मिलती है और ना ही विरासत से... गद्दी मिलती है बाहुबल से' और बस, इसी एक लाइन में इस नए चैप्टर की पूरी कहानी का इशारा मिल जाता है. साफ है कि इस बार सत्ता का खेल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होने वाला है.

सत्ता और सियासत की इस शतरंज में इस बार चालें भी नई हैं और मोहरे भी नए हैं. कहानी एक बार फिर गद्दी की जंग के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन इस बार मैदान में उतरने वाले नए दावेदार पुराने पावर गेम को सीधी चुनौती देते नजर आते हैं. जैसे-जैसे गद्दी की लड़ाई आगे बढ़ती है, 'मिर्जापुर' की दुनिया भी पूर्वांचल की सीमाओं से बाहर निकलकर और ज्यादा विशाल हो जाती है. रेगिस्तान से लेकर नए इलाकों तक, कहानी दर्शकों को एक बड़े और नए सिनेमाई संसार में ले जाने की तैयारी करती है और इस पूरे खेल में रवि किशन की एंट्री कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आती है, जो सत्ता की इस बाजी को और भी दिलचस्प बना देता है.

क्या है Mirzapur फिल्म की खासियत?

'मिर्जापुर' फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे देखकर साफ है कि मेकर्स ने कहानी का दायरा पहले से काफी बड़ा कर दिया है. खास बात यह है कि सीरीज में मारे जा चुके कुछ आइकॉनिक किरदार भी फिल्म में वापसी करते दिखेंगे. 'मिर्जापुर' की फ्रेंचाइजी पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया, दिव्येंदु का मुन्ना भइया, अली फजल का गुड्डू पंडित के लिए जानी जाती है. ऐसे में मुन्ना भइया, कम्पाउंडर, बाऊजी और बबलू पंडित जैसे किरदारों को दोबारा पर्दे पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.

गद्दी की लड़ाई इस बार होगी और बड़ी

'मिर्जापुर' ट्रेलर में एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी के लिए होने वाली जंग की झलक देखने को मिलती है. हालांकि इस बार कहानी में कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं, जो पुराने पावर गेम को बदलने की कोशिश करेंगे. जैसे-जैसे गद्दी की लड़ाई आगे बढ़ेगी, कहानी का दायरा भी बड़ा होता नजर आएगा. मिर्जापुर और पूर्वांचल की दुनिया से आगे निकलकर फिल्म दर्शकों को रेगिस्तान जैसे नए लोकेशन और बड़े सिनेमाई सेटअप तक लेकर जाएगी. फिल्म में वही डार्क ह्यूमर, दमदार डायलॉग्स, हिंसा और पावर की लड़ाई देखने को मिलेगी, जो मिर्जापुर की पहचान बन चुकी है. लेकिन इस बार इसे बड़े पर्दे के हिसाब से और ज्यादा भव्य अंदाज में पेश किया गया है.

फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे

'मिर्जापुर: द मूवी' में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल चौहान, अनंगशा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी Mirzapur The Movie?

वहीं, अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो फैंस का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है. 'मिर्जापुर: द मूवी' इसी साल यानी 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जो मिर्जापुर सीरीज से भी जुड़े रहे हैं. फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा. इसका निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज भी फिल्म के प्रोडक्शन का हिस्सा है. ट्रेलर देखने के बाद साफ हो गया है कि, 'मिर्जापुर' के फैंस को अब वही पुराना भौकाल, वही किरदार और वही गद्दी की जंग बड़े पर्दे पर और बड़े अंदाज में देखने को मिलने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…