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पंकज त्रिपाठी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज में जानलेवा हमला हुआ है. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 22, 2026 11:36 AM IST
पंकज त्रिपाठी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक

बिहार के गोपालगंज से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है. बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है. यह खौफनाक घटना माधोपुर थाना इलाके के बेलसंड गांव में हुई है. जानकारी के मुताबिक, इस हमले के पीछे की वजह पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद बताया जा रहा है. अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने बिजेंद्र नाथ पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

अपराधियों ने किया ताबड़तोड़ वार

यह वारदात उस वक्त हुई जब अज्ञात हमलावरों ने बेलसंड गांव में बिजेंद्र नाथ तिवारी को अकेला पाकर उन पर धारदार हथियार से अचानक धावा बोल दिया. हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वे जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े. चीख-पुकार सुनकर जब तक स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, अपराधी वहां से फरार हो चुके थे.

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परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तुरंत ही उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां के डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज तो किया, लेकिन बहुत गहरे घाव होने और हालत लगातार बिगड़ने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत पटना रेफर कर दिया है. फिलहाल वे डॉक्टरों की देखरेख में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

क्या है हमले के पीछे की वजह?

स्थानीय लोगों और पुलिस के शुरुआती जांच में इस खौफनाक हमले की वजह पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद को माना जा रहा है. ऐसा अंदेशा है कि अपराधी काफी समय से घात लगाकर बैठे थे और मौका मिलते ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला. इस हमले के बाद से पंकज त्रिपाठी के परिवार और स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोग अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

मुख्य आरोपी की हुई पहचान

घटना की भनक लगते ही माधोपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने घटना के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है. अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द हमलावर सलाखों के पीछे होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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