पंकज त्रिपाठी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, बड़े भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, हालत नाजुक

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज में जानलेवा हमला हुआ है. गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया है.

बिहार के गोपालगंज से एक बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है. बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है. यह खौफनाक घटना माधोपुर थाना इलाके के बेलसंड गांव में हुई है. जानकारी के मुताबिक, इस हमले के पीछे की वजह पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद बताया जा रहा है. अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने बिजेंद्र नाथ पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

अपराधियों ने किया ताबड़तोड़ वार

यह वारदात उस वक्त हुई जब अज्ञात हमलावरों ने बेलसंड गांव में बिजेंद्र नाथ तिवारी को अकेला पाकर उन पर धारदार हथियार से अचानक धावा बोल दिया. हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वे जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े. चीख-पुकार सुनकर जब तक स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, अपराधी वहां से फरार हो चुके थे.

परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तुरंत ही उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां के डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज तो किया, लेकिन बहुत गहरे घाव होने और हालत लगातार बिगड़ने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत पटना रेफर कर दिया है. फिलहाल वे डॉक्टरों की देखरेख में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

क्या है हमले के पीछे की वजह?

स्थानीय लोगों और पुलिस के शुरुआती जांच में इस खौफनाक हमले की वजह पुरानी दुश्मनी और आपसी विवाद को माना जा रहा है. ऐसा अंदेशा है कि अपराधी काफी समय से घात लगाकर बैठे थे और मौका मिलते ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला. इस हमले के बाद से पंकज त्रिपाठी के परिवार और स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. लोग अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

मुख्य आरोपी की हुई पहचान

घटना की भनक लगते ही माधोपुर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने घटना के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है. अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द हमलावर सलाखों के पीछे होंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.