OMG 2 के लिए अक्षय कुमार नहीं बल्कि ये दो स्टार थे पहली पसंद, सालों बाद परेश रावल ने खोला बड़ा राज, कहा- 'आडिया मेरा लेकिन...'

Paresh Rawal ने साल 2023 की सुपरहिट फिल्म 'OMG 2' को लेकर बड़ा खुलासा किया है, साथ ही एक्टर ने ऐसा दावा किया है, जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है.

परेश रावल का शॉकिंग दावा

Paresh Rawal Shocking Claim On OMG 2: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक हर साल न जानें कितनी फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें कुछ फ्लॉप होती हैं, तो कुछ सक्सेस का शिकर चूमती हैं. लेकिन अक्सर फिल्मों की सफलता के पीछे की असली कहानियां पर्दे के पीछे ही दफन हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की फिल्म 'OMG 2' के साथ भी हुआ था, जिसका खुलासा 'बाबू भैया' यानी परेश रावल (Paresh Rawal) ने खुद किया है. एक्टर ने फिल्म से जुड़ा एक ऐसा सच उजागर किया है, जिसने पूरे इंटरनेट को हिला डाला है.

दरअसल, 2023 की इस सुपरहिट फिल्म में अक्षय कुमार की जमकर तारीफ हुई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि, इस मूवी का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि, खुद परेश रावल थे. जी हां...परेश रावल ने खुलासा किया है कि, फिल्म का ओरिजिनल आइडिया उनका था, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई, तो क्रेडिट की लिस्ट से उनका नाम ही गायब था! सिर्फ इतना ही नहीं, इस रोल के लिए अक्षय कुमार उनकी पहली पसंद भी नहीं थे. तो आइए जानते हैं 'OMG 2' की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है.

अक्षय कुमार ने नहीं ये 2 सितारे थे पहली पसंद

परेश रावल (Paresh Rawal) ने हाल ही में विक्की लालवानी के साथ खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि, यह फिल्म कभी भी 'OMG' की सीक्वल के तौर पर सोची ही नहीं गई थी. उन्होंने डायरेक्टर अमित राय के साथ मिलकर एक बिल्कुल अलग कहानी पर काम शुरू किया था. परेश रावल इस फिल्म में भगवान का कोई रोल रखना ही नहीं चाहते थे. एक्टर ने कहा, 'मैं जानबूझकर अक्षय कुमार के पास नहीं गया, क्योंकि अगर अक्षय इस फिल्म में होते तो लोग इसे तुरंत 'OMG' की अगली कड़ी मान लेते. मैं इस रोल के लिए सलमान खान (Salman Khan) या अजय देवगन (Ajay Devgn) को कास्ट करना चाहता था.'

कैसे हुई अक्षय कुमार की एंट्री?

हालांकि, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे के जरिए यह स्क्रिप्ट अक्षय कुमार तक पहुंच गई. अक्षय को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो प्रोजेक्ट में शामिल हो गए. चूंकि फिल्म का जॉनर सामाजिक मुद्दे पर था, इसलिए मेकर्स ने इसका नाम बदलकर 'OMG 2' रख दिया. बस यहीं से परेश रावल का इस फिल्म से मोहभंग हो गया. उन्होंने बताया, 'जब फिल्म का रूप पूरी तरह बदल गया, तो मैंने अक्षय से साफ कह दिया कि यह वो फिल्म नहीं है जो मैंने सोची थी. इसमें भगवान का कोई रोल बनता ही नहीं है' और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया.

फिल्म के सुपरहिट होने पर छलका परेश रावल का दर्द

परेश रावल का सबसे बड़ा दर्द यह है कि, जिस आइडिया पर उन्होंने इतनी मेहनत की उसका क्रेडिट तक उन्हें नहीं मिला. उन्होंने दुखी मन से कहा, 'फिल्म रिलीज हुई, हिट रही लेकिन पूरी फिल्म में कहीं भी मेरा नाम तक नहीं दिया गया कि यह आइडिया मेरा था. जबकि अक्षय कुमार, अमित राय, अश्विन वर्दे, करण जौहर, अजय देवगन और सलमान खान... इन सभी को अच्छी तरह पता था कि इस कहानी की शुरुआत मैंने की थी.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…