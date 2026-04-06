'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह को नहीं बल्कि इस किरदार को देख दीवाने हुए परेश रावल, फिल्म की तारीफ में कह दी ये बड़ी बात

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का जलवा बरकरार है और अब दिग्गज अभिनेता परेश रावल भी इसके मुरीद हो गए हैं. फिल्म को दो बार देख चुके परेश ने इस किरदार की जमकर तारीफ की है. वह इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए भी बहुत बेताब थे.

इस समय सिनेमा की दुनिया में सिर्फ एक ही फिल्म का नाम गूंज रहा है और वो है 'धुरंधर 2' (Dhurandhar The Revenge). 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने न केवल नोटों की बारिश की है, बल्कि फिल्मी सितारों को भी अपना दीवाना बना दिया है. इसी बीच खबर आई है कि बॉलीवुड के बाबूराव यानी परेश रावल पर इस फिल्म का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वो खुद को इसे बार-बार देखने से रोक नहीं पा रहे हैं.

परेश रावल ने बांधे तारीफों के पुल

हाल ही में एक खास बातचीत के दौरान परेश रावल ने फिल्म को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. उन्होंने बताया कि वह इस फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हैं. परेश ने कहा, "मैं धुरंधर से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं. पहली वाली 'धुरंधर' तो मजेदार थी ही, लेकिन 'धुरंधर 2' ने तो कमाल ही कर दिया है. मैं इसे अब तक दो बार देख चुका हूं, लेकिन सच बताऊं तो अभी भी मेरा नशा उतरा नहीं है. मेरा मन कर रहा है कि एक बार फिर थिएटर जाकर इसे देख लूं."

परेश जी का मानना है कि इस फिल्म में इतनी सारी बारीकियां और जानकारी दी गई है कि दर्शक जब इसे देखेंगे, तो उन्हें हर सीन में कुछ नया और रोमांचक मिलेगा. फिल्म में किए गए इशारे और इसकी कहानी की गहराई लोगों को बांधे रखने के लिए काफी है.

इस एक्टर के फैन हुए परेश

फिल्म में रणवीर सिंह की एनर्जी की तो चर्चा है ही, लेकिन परेश रावल को सबसे ज्यादा प्रभावित आर माधवन के किरदार ने किया. माधवन ने फिल्म में 'अजय सान्याल' का रोल निभाया है, जो भारत के रियल-लाइफ हीरो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से प्रेरित है.

परेश रावल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "माधवन एक बेहतरीन कलाकार हैं. अजीत डोभाल जी हमारे देश के गौरव हैं और उनके जैसे व्यक्तित्व को कहानी में रखकर फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है. जब मैंने माधवन को इस रोल में देखा, तो मुझे वाकई बहुत खुशी हुई."

आदित्य धर से मांगा था काम

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में परेश रावल खुद अजीत डोभाल से प्रेरित किरदार निभा चुके हैं. शायद इसीलिए 'धुरंधर' की दुनिया उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने मजाक में डायरेक्टर आदित्य धर को फोन मिला दिया. परेश ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने आदित्य से कहा था कि वह इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे. उन्होंने यहां तक कह दिया, "मुझे अजय सान्याल का जुड़वां भाई ही बना देते, पर मुझे इस फिल्म में ले लेते!"

परेश रावल की आने वाली फिल्में

सिर्फ 'धुरंधर 2' ही नहीं, परेश रावल खुद भी आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस हिलाने की तैयारी में हैं. वह जल्द ही अक्षय कुमार और राजपाल यादव के साथ हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' में नजर आएंगे. इसके अलावा उनकी झोली में 'हेरा फेरी 3', 'वेलकम टू द जंगल' और 'भागम भाग 2' जैसी बड़ी फिल्में भी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more