Paresh Rawal ने बेटे Aditya को लॉन्च पर किया बड़ा खुलासा, बोले 'मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि...'

Paresh Rawal ने बेटे Aditya को लॉन्च पर किया बड़ा खुलासा, बोले 'मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि...' Paresh Rawal Not Having Enough Money To Launch His Son Aditya: हाल ही में दिए इंटरव्यू में परेश रावल (Paresh Rawal) ने अपने बेटे आदित्य को लॉन्च करने पर कहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं।