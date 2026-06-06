मां की मौत का सदमा झेल Paresh Rawal ने बनाई थी ये कॉमेडी फिल्म, हुई थी ब्लॉकबस्टर; आज भी लोग हैं दीवाने!

Paresh Rawal ने अपने करियर में कई कॉमेडी फिल्मों में अपने किरदार से दर्शकों को हंसाया है, लेकिन एक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, बावजूद इसके वो कैमरे के सामने लोगों को हंसाते रहे.

मां की मौत का सदमा झेल परेश रावल ने बनाई थी ये फिल्म

Paresh Rawal: सिनेमा के पर्दे पर जो सितारे हमें खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देते हैं, कभी-कभी उनके खुद के दिल में दुखों का पहाड़ टूट रहा होता है. अक्सर पर्दे के पीछे सितारों के साथ कई ऐसी कहानियां घटी होती हैं, जिनका खुलासा जब होता है तो फैंस हैरान और इमोशनल हो जाते हैं. ऐसी ही एक कहानी बॉलीवुड में कभी खूंखार विलेन बनकर पर्दे पर लोगों को डराने और कभी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसने से लोटपोट कर देने वाले एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) से भी जुड़ी है, जिन्हें सुनकर उनके फैंस की आंखें भी नम हो जाएंगी.

मां के निधन के बीच कॉमेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे परेश

करीब 15 साल पहले यानी 3 जून 2011 को सिनेमाघरों में एक ऐसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो ठहाकों की बरसात कर दी थी, लेकिन पर्दे के पीछे परेश रावल (Paresh Rawal News) के साथ एक ऐसी घटना घटनी थी जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं. दरअसल, शूटिंग के दौरान परेश रावल की मां निधन हो गया था. अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बड़े दुख का सामने करने के बावजूद एक्टर ने काम नहीं छोड़ा और कैमरे के सामने लोगों को हंसाते रहे. तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन सी फिल्म थी.

कौन सी थी वो फिल्म?

दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 3 जून 2011 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सलमान खान (Salman Khan) और असिन स्टारर फिल्म 'रेडी' (Reddy) है. किसी भी इंसान के लिए मां के निधन का वक्त बेहद कठिन होता है, लेकिन परेश ने इस मौके पर भी अपना काम नहीं छोड़ा और शूटिंग जारी रखनी और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि, एक तरफ मां को खोने का गम था और दूसरी तरफ उसी दौरान उन्हें कई कॉमिक सीन्स शूट करने थे, जहां उन्हें कैमरों के सामने हंसना और लोगों को हंसाना भी था. परेश रावल के लिए वो पल कितना कठिन रहा होगा इसका अंदाजा हम और आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं. बावजूद इसके उन्होंने अपने काम को इतनी इमानदारी से किया की फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी याद की जाती है.

'रेडी' से जुड़ी ये बात नहीं जानते होंगे आप

आपको बता दें कि, सलमान खान और असिन स्टारर फिल्म 'रेडी' साल 2008 में आई हिट तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक था. सलमान खान की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था. 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 183 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इसी के साथ ये एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म बन गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…