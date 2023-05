Parineeti Chopra And Raghav Chadha Spotted Together At IPL Match: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineet Chopra) और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) की शादी की खबरें इन दिनों हर किसी की जुवान पर हैं। परिणीति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के डेटिंग रूमर्स पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राघव और परिणीति 13 मई को सगाई कर सकते हैं और अक्टूबर के महीने में ये दोनों सात फेरे लेंगे। हालांकि अभी तक ना तो राघव और ना ही परिणीति ने अपनी शादी की खबरों पर कोई चुप्पी तोड़ी है। अब इसी बीच बी-टाउन के इस नए कपल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में राघव और परिणीति एक-साथ आईपीएल मैच देखते नजर आ रहे हैं। Also Read - Raghav-Parineeti Engagement: राघव-परिणीति की सगाई की तारीख हुई तय, पिछले महीने हुआ था रोका

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की यह तस्वीरें मोहाली स्टेडियम की हैं। यह दोनों पंजाब किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट में ट्वि्निंग भी करते नजर आए। जहां राघव चड्ढा ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी तो वहीं परिणीति चोपड़ा ब्लैक वनपीस में नजर आईं। आईपीएल के दौरान दर्शकों की निगाहें मैच की तरफ कम और परिणीति-राघव की ओर ज्यादा थीं। राघव और परिणीति की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। Also Read - Raghav Chadha और Parineeti Chopra का हुआ रोका? इस महीने होगी शादी

मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आए राघव और परिणीति

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

स्टेडियम में लगे परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारे

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा जैसे ही आईपीएल मैच देखने के दौरान कैमरे में कैद हुए तो पूरा मोहाली स्टेडियम परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारों से गूंज गया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस की आवाज सुनकर परिणीति शरमा रही हैं तो वहीं राघव भी ब्लश कर रहे हैं। Also Read - Parineeti Chopra शादी में पहनेंगी मनीष मल्होत्रा का लहंगा! पैपराजी के सवाल सुन शरमाते हुए दिए पोज

Love in the air #ParineetiChopra #RaghavChadha spotted together at watching Punjab kings and Mumbai Indians Match in Mumbai pic.twitter.com/n1u8kLSs1m — Bollywood View (@Bolly_News_10) May 4, 2023

हो चुका है राघव परिणीति का रोका

बता दें कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का रोका हो चुका है। एक सूत्र ने ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था, "एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान दोनों का रोका हुआ। वह दोनों बहुत खुश थे। अब इसी साल अक्टूबर के अंत में शादी होने की संभावना है। राघव और परिणिति को फिलहाल शादी की कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल यह दोनों अपने वर्क कमिटमेंट्स में फंसे हैं, इस कारण वह अपनी सगाई से लेकर शादी की रस्मों वर्क कमिटमेंट्स के हिसाब से अच्छी तरह से प्लान करेंगे।"