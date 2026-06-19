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Parineeti Chopra के पति Raghav Chadha ने किया ऐसा काम, हर जगह हो रही है वाहवाही

Raghav Chadha in Parad Shivling Pran Pratishtha: बॉलीवुड अदकारा परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले वो दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे.

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By: Shivani Duksh | Published: June 19, 2026 7:59 PM IST
Parineeti Chopra के पति Raghav Chadha ने किया ऐसा काम, हर जगह हो रही है वाहवाही

Parineeti Chopra के पति Raghav Chadha ने किया ऐसा काम, हर जगह हो रही है वाहवाही

Raghav Chadha in Parad Shivling Pran Pratishtha: बॉलीवुड अदाकारा परीणिती चोपड़ा (Parineeti Chopra) के पति राघव चड्ढा (Raghav Chadha) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले ही राघव चड्ढा हरिद्वार पहुंचे थे. यहां पर राघव चड्ढा ने श्री साई शिव गंगा धाम में 5211 किलोग्राम वजनी विश्व के विशाल पारद शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया. आपको बता दें कि इस समाहोर में देशभर से आए 2000 से अधिक श्रद्धालुओं, साधकों, संत-महात्माओं ने हिस्सा लिया था. इस दौरान गिरनार के पूज्य पीर योगी महंत सोमनाथ और पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर भी यहां पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने उद्देश्य विश्व शांति, मानव कल्याण और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात की. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में राघव चड्ढा पहुंचे थे उसे बनाने में 10 साल का समय लगा है. बताया जा रहा है कि दस वर्षों की साधना, अनुसंधान और पारद विज्ञान के अध्ययन के बाद ये शिवलिंग बना है. इस शिवलिंग को बनाने के लिए पारा, चांदी और सोने के अलावा 108 प्रकार की जड़ी-बूटियों के अर्क का इस्तेमाल किया गया है. इससे पहले रघुनाथ गुरुजी 2019 में लगभग 10,000 लोगों के साथ मिलकर विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कर चुके हैं. राघव चड्ढा ने आते ही भगवान के दर्शन किए. यहां पर राघव चड्ढा पूरे भक्तिभाव में डूबे नजर आए.

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इस समारोह में नजर आए ये दिग्गज

इस समारोह में राघव चड्ढा के अलावा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जी महाराज, श्री सुधांशु जी महाराज, साध्वी ऋतंभरा जी, आचार्य मनीष जी, कैलाशानंद गिरी जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी रविन्द्र पुरी जी महाराज, श्री दिनेश चंद्र जी, विश्व हिन्दू परिषद संरक्षक और नितिन गौतम- गंगा सभा के अध्यक्ष भी पहुंचे थे. इस दौरान राजीव बंसल ने अपने मन की बात रखी. राजीव बंसल ने कहा, मैं साईं भक्त हूं. मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला है जो इस काम का हिस्सा बन पाया. ये मेरे लिए सेवा और श्रद्धा का अवसर था. भगवान की कृपा से हम ये काम पूरा कर सके. इस दौरान राजीव ने सभी श्रद्धालुओं, संतों, स्वयंसेवकों को धन्यवाद कहा.

दिव्यांगजनों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजीव बंसल, मनोज तोषनीवाल परिवार, मनोज गोहद, आईजी तकवाले, ममता जिवाल, आदरणीय दादाश्री, तरुण भंडारी, अमित अग्रवाल, रमेश सांवरथिया, डॉलरभाई कोटेचा, सुधीर अग्रवाल, राजू ओसवाल और जितेन्द्र राठी का योगदन रहा है. इस दौरान दिव्यांग इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCAI) ने दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी जोर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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