Parineeti Chopra के पति की दरियादिली, ब्लिंकइट के डिलीवरी बॉय संग Raghav Chadha का दिल छू लेने वाला Video Viral

Raghav Chadha Video: परिणीति चोपड़ा के पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं, बल्कि उनका दिल छू लेने वाला अंदाज है. सोशल मीडिया पर इन दिनों राघव चड्ढा और एक ब्लिंकइट डिलीवरी बॉय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
दरअसल, हाल ही में ब्लिंकइट के एक डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपनी कमाई और काम के लंबे घंटों का खुलासा किया था. वीडियो में डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह करीब 15 से 16 घंटे काम करने के बाद भी सिर्फ 763 रुपये कमा पाया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर गिग वर्कर्स की हालत को लेकर बहस छेड़ दी और कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इतनी मेहनत के बदले यह कमाई सही है.
इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए राघव चड्ढा ने न सिर्फ इस मुद्दे को संसद और सोशल मीडिया पर उठाया, बल्कि उस डिलीवरी बॉय को अपने घर पर लंच के लिए भी इनवाइट किया. उत्तराखंड के रहने वाले इस डिलीवरी बॉय की पहचान थपलियाल के रूप में हुई है. संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राघव चड्ढा ने उन्हें अपने घर पर बुलाया, जहां दोनों के बीच लंबी और खुलकर बातचीत हुई.
इस मुलाकात का वीडियो खुद थपलियाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में राघव चड्ढा बेहद सादगी और अपनापन दिखाते नजर आए. थपलियाल ने बताया कि उन्होंने डिलीवरी बॉय की परेशानियों को शेयर किया, जिनमें लंबे काम के घंटे, अनसर्टेंन इनकम, ऐप के टारगेट और सिक्योरिटी की कमी शामिल है. उन्होंने कहा कि एक सांसद के जरिए उनकी बात सुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है.
वीडियो वायरल होते ही फैंस ने राघव चड्ढा की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा, '16 घंटे काम करने वालों की आवाज बनना आसान नहीं, सलाम है.' वहीं कुछ ने परिणीति चोपड़ा को भी टैग करते हुए कहा कि 'आपके पति सच में दिल के बहुत अच्छे हैं.'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने इसे 'ऐप्स और एल्गोरिदम के पीछे छिपा शोषण' बताया और कहा कि भारत की डिजिटल और गिग इकॉनमी श्रमिकों की मेहनत और सम्मान की कीमत पर नहीं चलनी चाहिए. उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बेहतर वेतन, तय काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया.
