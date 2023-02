Pathaan Release In Bangladesh on This Date: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'पठान' (Pathaan) रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर एक बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। इस फिल्म ने इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। इंडिया के साथ-साथ विदेश में भी इस फिल्म का जलवा देखने को मिल रहा है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक नई खबर सामने आई है। शाहरुख खान की फिल्म इंडिया के बाद अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। Also Read - YRF के स्पाई यूनिवर्स में होगी 'धूम' के इस किरदार की एंट्री, 'पठान'-'टाइगर' के साथ मचाएगा धमाल

इस दिन बांग्लादेश में रिलीज होगी पठान

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की लीड रोल वाली फिल्म पठान इंडिया के बाद अब बांग्लादेश में भी रिलीज होने वाली है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पठान बांग्लादेश में 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद शाहरुख खान के फैंस काफी खुश नजर आ रहे है। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म पठान को बांग्लादेश में रिलीज करने के की फैंस काफी दिनों से सोशल मीडिया पर मांग कर रहे थे। फिल्म की रिलीड डेट सामने आने के बाद खुशी से झूम उठे।

इंडिया में इस दिन रिलीज हुई थी पठान

दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की लीड रोल वाली फिल्म पठान इंडिया में 25 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ शाहरुख खान ने लीड रोल में चार साल बाद बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दिए थे। इस फिल्म के जरिए काफी लंबे समय बाद सलमान खान और शाहरुख खान साथ नजर आए थे। सलमान खान का पठान में कैमियो था। शाहरुख खान की 'पठान' के बांग्लादेश में रिलीज होने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।