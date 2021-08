Shah Rukh Khan और Deepika Padukone की 'Pathan' में हुई इस एक्टर की धमाकेदार एंट्री !! नाम जानकार झूम उठेंगे फैंस

This Actor Play Lead Role in Shah Rukh Khan Starrer Pathan: बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) काफी दिनों से अपकमिंग फिल्म 'पठान' (Pathan) को लेकर चर्चा में हैं। 'जीरो' के फ्लॉप होने बाद मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख खान की 'पठान' अभिनेता के करियर की ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ऐसे में मेकर्स इस फिल्म को हिट साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामनें आई हैं उनके मुताबिक शाहरुख खान की इस फिल्म बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में से एक आशुतोष राणा (Ashutosh Rana) की एंट्री होती दिखाई दे रही है। Also Read - तरसते फैंस को Shah Rukh Khan जल्दी देंगे बड़ा तोहफा, इस दिन रिलीज होगा Atlee की फिल्म का टीजर

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि निर्माताओं ने आशुतोष राणा से रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लूथरा की भूमिका को फिर से निभाने के लिए संपर्क किया है। इस किरदार को अभिनेता ने ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की 2019 की ब्लॉकबस्टर 'वॉर' में निभाया था। अभिनेता ने कुछ दिनों पहले ही यशराज स्टूडियो में शाहरुख और डिंपला कपाड़िया के साथ कुछ महत्वपूर्ण सीन्स की शूटिंग की है।

'टाइगर' फ्रैंचाइजी और 'वॉर' के बाद 'पठान' वाईआरएफ की तीसरी स्पाई-यूनिवर्स है। कथित तौर पर डिंपल और आशुतोष के किरदार 'पठान' के मिशन में मास्टरमाइंड का काम करेंगे। फिल्म शाहरुख खान के साथ लीड रोल में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी होगा, जहां वह रॉ एजेंट टाइगर के किरदार को फिर से निभाएंगे। Also Read - बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स ने विलेन बनकर भी बटोरी खूब वाहवाही, देखें लिस्ट

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'पठान' को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले सिद्धार्थ 'सलाम नमस्ते', 'बैंग बैंग', 'वॉर' और 'बचना ए हसीनो' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रहा है। इसका म्यूजिक विशाल-शेखर द्वारा कंपोज किया जा रहा है। Also Read - महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने पर रील कोच Shah Rukh Khan ने दी बधाई, रियल कोच Sjoerd Marijne ने दे दिया धांसू जवाब