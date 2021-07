Pathan: Shah Rukh Khan के डूबते करियर को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं दीपिका पादुकोण, ले रही हैं स्पेशल ट्रेलिंग

Pathan: For Shah Rukh Khan Starrer Deepika Padukone Dedicates Almost 2 Hours For Intense Training: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पठान' (Pathan) की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। शाहरुख खान के फैंस उनकी इस एक्शन फिल्म को लेकर काफी उत्साहित है। कुछ समय पहले ही बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फिल्म 'पठान' की शूटिंग शुरू कर दी है। बीते कुछ समय में कई बार फिल्म 'पठान' के सेट पर दीपिका पादुकोण को देखा जा चुका है। इसी बीच दीपिका पादुकोण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जाता मिल रही जानकारी की मानें तो फिल्म 'पठान' में काम करने के लिए दीपिका पादुकोण कड़ी ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसा पहली बार होने वाला है कि किसी बॉलीवुड फिल्म में दीपिका पादुकोण एक्शन करती नजर आएंगी। Also Read - Bigg Clash !! दिवाली 2022 के दिन Shah Rukh Khan की 'Pathan' से टक्कर लेंगे Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali की रिलीज का किया ऐलान

एक्शन सीन्स को परफेक्ट बनाने के लिए दीपिका पादुकोण जमकर पसीना बहा रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दीपिका पादुकोण इस समय एक साथ कई फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। काम में व्यस्त होने के बाद भी दीपिका पादुकोण पठान की ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करतीं। सूत्रों की मानें तो दीपिका पादुकोण फिल्म पठान के लिए रोजाना लगभग 2 घंटे की ट्रेनिंग ले रही हैं।

दीपिका पादुकोण पूरे हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग लेती हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान दीपिका पादुकोण योगा भी करती हैं। इस समय दीपिका पादुकोण खास किस्म का डाइट को भी फॉलो कर रही हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही दीपिका पादुकोण को कोरोना वायरस हो गया था। कोरोना वायरस से लड़ने के बाद इन दिनों दीपिका पादुकोण अपनी फिटनेस और सेहत पर पूरा ध्यान दे रही हैं।

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone)

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone)

View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण चाहती है कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए ताकि उनको एक्शन सीन्स करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। बता दें फिल्म पठान के बाद दीपिका पादुकोण को शकुन बत्रा की अगली फिल्म की शूटिंग भी करनी है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण 83, महाभारत, नाग अश्विन की अगली फिल्म में भी काम कर रही हैं। नाग अश्विन की फिल्म में दीपिका पादुकोण साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी।