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Pati Patni Aur Woh Do: जाल में फंस गए 'प्रजापति पांडे', आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' की नई रिलीज डेट आउट

Pati Patni Aur Woh Do Release Date Out: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 18, 2026 2:27 PM IST

Pati Patni Aur Woh Do: जाल में फंस गए 'प्रजापति पांडे', आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' की नई रिलीज डेट आउट
फिल्म पति पत्नी और वो दो की रिलीज डेट सामने आ गई है.

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बीते दिनों आई बताया गया था कि इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. अब फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. आयुष्मान खुराना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की नई रिलीज डेट बताई है. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' कब सिनेमाघरों में आएगी.

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आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई को होगी रिलीज

एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' पर अपडेट दिया है. उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट बताई है. आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि उनकी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस पोस्ट में एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आयुष्मान खुराना पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं. वह जाल में फंसे हैं और काफी चिंतित हैं और बाहर चीता बैठा है. इस पोस्ट में कैप्शन लिखा है, शिकारी खुद शिकार हो गया. अब जाल में फंस गए हमारे प्रजापति पांडे. हो जाओ पति पत्नी और वो दो के लिए तैयार. फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. बताते चलें कि ये फिल्म साल 2026 की होली पर रिलीज होने वाली थी लेकिन मेकर्स ने इसकी डेट बदल दी. दरअसल, पहले अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 15 मई को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसकी रिलीज डेट बदलते ही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने तारीख पर कब्जा कर लिया.

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फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को मुदस्सर अजीज ने किया डायरेक्ट

मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी काम करते नजर आएंगी. बताते चलें कि डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने साल 2019 में फिल्म 'पति पत्नी और वो' बनाई थी और इसमें कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर नजर आई थीं. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' आने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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