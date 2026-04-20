Pati Patni Aur Woh Do Teaser: आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' का टीजर रिलीज, लोग बोले- 'इंतजार नहीं कर सकता'

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' (Pati Patni Aur Woh Do) की बीते दिनों नई रिलीज डेट अनाउंस की गई थी. अब इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के टीजर को देखकर साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि लीड एक्टर आयुष्मान खुराना तीन एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते नजर आएंगे. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया जाएगा. फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी नजर आने वाली हैं. फिल्म के टीजर पर सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि आयुष्मान खुराना की ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
'पति पत्नी और वो दो' में दिखाया जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के टीजर की शुरुआत 1978 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' से होती है. इसके बाद साल 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' की झलक दिखाई देती है. फिर 'फिल्म पति पत्नी और वो दो' के किस्से को दिखाया जाता है. इस दौरान बैकग्राउंड में बताया जाता है कि समय बदलता है कि लेकिन पति कि नीयत नहीं बदलती है. 'फिल्म पति पत्नी और वो दो' में पुलिस इंस्पेक्टर प्रजापति पांडे की भूमिका में आयुष्मान खुराना शादीशुदा होते ही भी दो अन्य लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं. इसके बाद उनकी जिंदगी में ड्रामा शुरू होता है. 'फिल्म पति पत्नी और वो दो' में वामिका गब्बी ने आयुष्मान खुराना की पत्नी का रोल किया है, वहीं सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से इश्क लड़ाते हैं. गौरतलब है कि साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो' कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आई थीं. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. मेकर्स ने इस बार स्टारकास्ट को बदल दिया है.
AYUSHMANN - SARA - WAMIQA - RAKUL: 'PATI PATNI AUR WOH DO' TEASER DROPS – 15 MAY 2026 RELEASE... Laughter. Confusion. Chaos... Teaser of #PatiPatniAurWohDo, starring #AyushmannKhuranna, #SaraAliKhan, #WamiqaGabbi, and #RakulPreetSingh, is out now.#PPAWD also features #VijayRaaz… pic.twitter.com/kuM5unjrzXAlso Read
— taran adarsh (@taran_adarsh) April 20, 2026
फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का टीजर किया जा रहा पसंद
फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का टीजर रिलीज होने के बाद इसे ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर अधिकतर यूजर्स ने लिखा है कि फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर सकते. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी की ये फिल्म 15 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बताते चलें कि डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की रिलीज डेट में बदलाव हुआ है. फाइनली ये फिल्म सिनेमाघरों में आने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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