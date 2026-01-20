ENG हिन्दी
63 साल पहले रिलीज हुआ था ये देशभक्ति गाना, सिगरेट के पैकेट पर लिखे गए थे बोल, सॉन्ग सुन भर आएंगी आंखें

आज हम आपको एक ऐसे देशभक्ति गाने के बारे में बता रहें हैं, जो 63 साल पहले रिलीज हुआ था. इस गाने को सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे. वहीं ये गाना 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जरूर बजाया जाता है.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 20, 2026 2:39 PM IST

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ ऐसे गाने भी हैं, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बने बल्कि ये लोगों के इमोशन के साथ जुड़ चुके हैं. 'ऐ मेरे वतन के लोगों' एक ऐसा ही गीत है, जो आज 63 साल बाद भी जब कानों में पड़ती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पलकें अपने आप भीग जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगे की शान में गाया गया यह गीत किसी कागज पर नहीं, बल्कि सिगरेट के एक खाली डिब्बे पर लिखा गया था? आइए, इस अमर गीत की उस अनसुनी और भावुक कर देने वाली कहानी को जानते हैं.

सिगरेट के डिब्बे पर लिखे गए बोल

साल 1962 का वह दौर भारत के लिए बहुत कठिन था. भारत-चीन युद्ध अपने चरम पर था और सरहद से हर दिन भारतीय सैनिकों की शहादत की खबरें आ रही थीं. पूरा देश गमगीन था और इन्हीं में से एक शख्स थे कवि प्रदीप. एक शाम वे मुंबई के माहिम समुद्र तट पर टहल रहे थे. लहरों के शोर के बीच उनके मन में उन शहीदों के लिए शब्दों का ज्वार उमड़ रहा था जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी. अचानक उनके दिमाग में कुछ लाइन आईं "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी..." उस वक्त उनके पास न कोई डायरी थी और न ही पेन. उन्होंने पास खड़े एक शख्स से पेन मांगा और अपनी जेब से सिगरेट का एक खाली डिब्बा निकालकर उसकी पीठ पर वे शब्द लिख डाले.

जब नेशनल स्टेडियम में थम गई थीं सांसें

युद्ध खत्म होने के महज दो महीने बाद, 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. मंच पर सुर कोकिला लता मंगेशकर खड़ी थीं. सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन समेत हजारों की भीड़ मौजूद थी. जैसे ही सी. रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता जी ने गाना शुरू किया, स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया. लता जी की आवाज में वो दर्द और उन शहीदों की यादें थीं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी. "जब अंत समय आया तो कह गए कि अब हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफर करते हैं..." इन पंक्तियों तक आते-आते लता जी का गला भर आया. जब गाना खत्म हुआ, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं. प्रधानमंत्री नेहरू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और उन्होंने भावुक होकर कहा था, "लता, तुमने आज मुझे रुला दिया." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

