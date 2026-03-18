'धुरंधर 2' की आंधी में टिक पाएगी पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह'? एडवांस बुकिंग के आंकड़े देख फैंस हैरान

19 मार्च को 'धुरंधर 2' के साथ पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' भी रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं कि एडवांस बुकिंग की रेस में कौन आगे चल रहा है और किस फिल्म ने अब तक सबसे ज्यादा कमाई की है.

सिनेमाई गलियारों में 19 मार्च की तारीख किसी बेहद खास होने वाला है. बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह अपनी अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ दस्तक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण अपनी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' के साथ मैदान में हैं. दिलचस्प बात यह है कि जहां रणवीर की फिल्म एक पैन इंडिया धमाका है, वहीं पवन कल्याण की फिल्म फिलहाल सिर्फ तेलुगु भाषी दर्शकों को टारगेट कर रही है. आइए जानते हैं कि एडवांस बुकिंग की इस रेस में कौन आगे निकल रहा है और किसके सिर सजेगा पहले दिन की जीत का ताज.

'धुरंधर 2' का तूफानी आगाज

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 2025 की सुपरहिट 'धुरंधर' का सीक्वल 'धुरंधर 2' रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है. यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल पांच भाषाओं में रिलीज हो रही है, जिसका फायदा इसे एडवांस बुकिंग में साफ तौर पर मिल रहा है. फिल्म के पहले दिन की बुकिंग 33.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. अब तक 7 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं.

फिल्म के स्टार कास्ट

फिल्म के आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले यानी 18 मार्च को होने वाले 'पेड प्रीव्यू' शोज ने ही 47.91 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. रणवीर सिंह के साथ इस बार अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे सितारे एक्शन का लेवल बढ़ाने आ रहे हैं. चर्चा तो यह भी है कि यामी गौतम का एक स्पेशल अपीयरेंस दर्शकों को सरप्राइज दे सकता है.

उस्ताद भगत सिंह का स्वैग

साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है. हरीश शंकर के निर्देशन में बनी 'उस्ताद भगत सिंह' एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे लेकर दक्षिण भारत में जबरदस्त क्रेज है. हालांकि यह फिल्म सिर्फ एक भाषा में आ रही है, फिर भी इसके आंकड़े बहुत शानदार है. फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 7.81 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की 3.13 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला, राशि खन्ना और आशुतोष राणा जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे.

ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमायशो' पर भी दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है. धुरंधर 2 को लगभग 6.69 लाख से ज्यादा लोगों ने देखने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है. उस्ताद भगत सिंह को करीब 2 लाख से ज्यादा लोग देखने के लिए बेताब हैं.

कौन जीतेगा बाजी?

आंकड़ों को देखें तो 'धुरंधर 2' अपनी वाइड रिलीज और सीक्वल होने के फायदे की वजह से रेस में काफी आगे चल रही है. रणवीर सिंह का पैन इंडिया अवतार और आदित्य धर का डायरेक्शन दर्शकों को अपनी ओर खींचने में सफल रहा है. वहीं, पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' का प्रदर्शन सिर्फ एक ही भाषा में होने के बावजूद काबिले तारीफ है और यह फिल्म साउथ के मार्केट में 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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