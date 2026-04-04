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शराब पीने के बाद बेकाबू हो जाते थे पीयूष मिश्रा, नशे में महिलाओं को करते थे अश्लील कॉल

Piyush Mishra On Alcoholism Habit: दिग्गज अभिनेता पीयूष मिश्रा ने सिनेमा की दुनिया में खास पहचान बनाई है. उन्होंने हाल ही में अपनी शराब की लत पर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 1:50 PM IST

शराब पीने के बाद बेकाबू हो जाते थे पीयूष मिश्रा, नशे में महिलाओं को करते थे अश्लील कॉल
पीयूष मिश्रा ने इंटरव्यू के दौरान शराब पीने की लत के बारे में खुलासा किया.

पॉपुलर एक्टर पीयूष मिश्रा (Piyush Mishra) ने अपने करियर में कई मूवीज में काम किया है. उनकी बेहतरीन अदाकारी को काफी पसंद किया जाता है. पीयूष मिश्रा शानदार एक्टर होने के साथ ही राइटर और सिंगर भी हैं. फिलहाल, वह इन दिनों अपनी शराब की लत के खुलासे को लेकर चर्चा में हैं. पीयूष मिश्रा ने बताया है कि वह शराब के पीने के बाद होश में नहीं रहते हैं और बहुत कुछ गलत कर जाते हैं. जब नशा उतरता है तो उन्हें उनके द्वारा किए गए गलत काम याद नहीं रहते. आइए जानते हैं कि पीयूष मिश्रा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर क्या बताया है.

पीयूष मिश्रा ने कहा- घातक बीमारी है शराब की लत

पीयूष मिश्रा ने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट के दौरान शराब की लत पर बात करते हुए बताया, 'एक समय ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि शराब पीना जरूरी है. इसका असर ऐसा होता है कि इंसान और ज्यादा पीना चाहता है. शराब की लत एक घातक बीमारी है. शराब पीने वाले को एहसास नहीं हो होता है कि वह इसका लती हो गया. मेडिकल साइंस में शराब की लत का कोई इलाज नहीं है. एक समय पर ऐसा लगने लगता है कि आपको शराब की जरूरत है और आपका शरीर उसे मांगता है. मैंने खुद ये महसूस किया है.' पीयूष मिश्रा ने काम के दौरान शराब पीने को लेकर बात करते हुए कहा, मैंने कभी शराब पीकर एक्टिंग नहीं की, ना कभी नशे में सेट पर गया. शराब ने मेरी जिंदगी को जरूर प्रभावित किया है. मेरे दिमाग में शराब छाई रहती थी. हुस्ना गाने गाते समय भी मेरे दिमाग में शराब थी, फिल्म गुलाल पर काम करत समय भी यही हाल था. इसके बावजूद मैंने शराब नहीं पी थी. मैं फिजिकल क्रेविंग की वजह से पीता था और इसे दबाया नहीं जा सकता.'

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पीयूष मिश्रा बोले- नशे में मां से कहीं कड़वी बातें

पीयूष मिश्रा ने शराब पीने के बाद व्यवहार में आने वाले बदलाव को लेकर कहा, 'शराब पीने के बाद मैंने कई ऐसी चीजें की, जिनके बारे में बाद में लगता था कि ये में नहीं हूं. मेरी मां से मेरे संबंध खराब थे और नशे में मैंने उनसे कड़वी और दिल दुखाने वाली बातें कहीं. मैने शराब के नशे में कई महिलाओं को अश्लील कॉल्स किए और अगली सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता था. उस समय मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता था. मैं वो चीजें कर रहा था जो मैं करना नहीं चाहता था.' पीयूष मिश्रा ने शराब की लत ने उनके प्रोफेशनल रिश्तो को प्रभावित किया है. इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'लोग मुझसे डरने लगे थे, क्योंकि मैं ऐसा व्यवहार करता था. इससे मेरे काम पर असर पड़ने लगा था. लोग कहने लग थे कि मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है. मैंने खुद को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है.'

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पीयूष मिश्रा ने कंट्रोल की शराब की क्रेविंग

पीयूष मिश्रा को साल 2009 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर इसका असर हुआ. इसके बाद उन्हें अपनी शराब की लत का सामना करने के लिए मजबूर किया. उन्होंने कहा, 'मैंने शराब को पूरी तरह छोड़ा नहीं है. मैं कभी-कभी पीता हूं, लेकिन नियमित रूप से नहीं. आध्यात्मिक की रास्ते पर चने ले क्रेविंग काफी कम हो गई है. मैंने विपश्यना का अभ्यास किया और अपनी क्रेविंग को कंट्रोल किया. लेकिन मै अभी भी शराबी हूं क्योंकि इसकी लत पूरी तरह नहीं जाती है. आप रोज की मोहलत ले सकते हैं कि लेकिन इसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते. मैं पूरी तरह से असामाजिक व्यक्त बन गया था. मेरे काम ने मुझे बचाया. वरना जो कुछ मैंने किया था, लोग मुझे मार ही डालते.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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