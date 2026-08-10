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‘माफ कीजिएगा नसीर साहब…’ JSSC छात्रों के बीच पहुंचे पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल

रांची में JSSC छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे मशहूर एक्टर-सिंगर पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर तीखा हमला बोला है. पीयूष मिश्रा ने मौजूदा मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 3:15 PM IST
‘माफ कीजिएगा नसीर साहब…’ JSSC छात्रों के बीच पहुंचे पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल

पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह पर उठाए सवाल

अपनी बेबाक आवाज के लिए मशहूर कलाकार पीयूष मिश्रा इन दिनों अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार की लड़ाई में उतरने के कारण सुर्खियों में हैं. हाल ही में नीट पेपर लीक के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों के इस आक्रोश को अपना समर्थन देने और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए पीयूष मिश्रा खुद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे.

स्टेडियम में हजारों छात्रों और मीडिया को संबोधित करते हुए पीयूष मिश्रा ने जहां एक तरफ युवाओं को शांति बनाए रखने की सलाह दी, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन पर सीधा और तीखा निशाना साधा.

नसीरुद्दीन शाह को घेरा

दरअसल, पीयूष मिश्रा ने सीएए (CAA) और दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान नसीरुद्दीन शाह द्वारा दिए गए एक पुराने विवादित बयान को याद दिलाया. उस समय नसीर साहब ने बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा था कि ‘जिनके मुंह में हड्डी होती है, वे बोलते नहीं हैं.’

इसी बयान का जिक्र करते हुए पीयूष मिश्रा ने रांची के मंच से बेहद कड़े शब्दों में कहा, ‘नसीर साहब, मैं यह बात आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कह रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा... मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त वे कौन लोग हैं, जिनके मुंह में हड्डी फंसी हुई है और जो इस छात्र आंदोलन पर पूरी तरह चुप बैठे हैं?’

दाल-भात खाकर हो रहा है यह संघर्ष

पीयूष मिश्रा ने दिल्ली के प्रदर्शनों और रांची में हो रहे छात्र आंदोलनों की तुलना करते हुए एक बेहद दिलचस्प फर्क समझाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई के प्रदर्शनों में शामिल लोग पिज्जा और बर्गर खाते हुए कैमरे के सामने आते थे, लेकिन रांची की सड़कों पर उतरा यह आम छात्र दाल-भात खाकर अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है.

उन्होंने सवाल दागा कि क्या कुछ खास वर्ग के लोग इसलिए आज चुप हैं क्योंकि यहां उनकी पसंद का माहौल या भीड़ नहीं है? पीयूष मिश्रा ने सीधे शब्दों में कहा, ‘नसीर साहब, मैं आपकी अदाकारी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अब मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता.’

छात्रों को दी शांति की सलाह

अपने संबोधन के अंत में पीयूष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को संयम बरतने की भी हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सरकार चलाने वालों को सुरक्षा और शांति का ध्यान रखना पड़ता है. उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपनी लड़ाई में अपशब्दों या गाली-गलौज का सहारा न लें. पीयूष मिश्रा ने बताया कि उनके अपने दो बेटे भी Gen Z के हैं और वे राजनीति को लेकर काफी जागरूक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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