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दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाना नहीं था आसान, दानिश इकबाल ने किया खुलासा, मेकर्स ने रोल देने से पहले पूछा था ये बड़ा सवाल

आदित्य धर की 'धुरंधर 2' में दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाने वाले दानिश इकबाल ने फिल्म की सफलता के बीच अपनी आपबीती सुनाई है. इस खूंखार रोल को पाने के लिए दानिश को 9 घंटे तक प्रोस्थेटिक मेकअप का दर्द झेलना पड़ता था.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 7, 2026 8:07 AM IST

दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाना नहीं था आसान, दानिश इकबाल ने किया खुलासा, मेकर्स ने रोल देने से पहले पूछा था ये बड़ा सवाल
'धुरंधर 2' के मेकर्स ने दानिश इकबाल से पूछा बड़ा सवाल

बॉक्स ऑफिस पर अब तक 1600 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के पीछे सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं बल्कि फिल्म के विलेन का भी हाथ है. फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाने वाले अभिनेता दानिश इकबाल आज हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं. लेकिन इस बड़े साहब के किरदार को पर्दे पर उतारने के पीछे की कहानी किसी संघर्ष से कम नहीं है. इस किरदार के लिए मेकर्स ने एक्टर से कुछ सवाल किए थे. दानिश इकबाल ने सोशल मीडिया पर इस दिलचस्प किस्से का खुलासा किया कि उन्हें यह रोल कैसे मिला.

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दानिश इकबाल से मेकर्स से पूछा सवाल

दानिश इकबाल के पास शुरुआत में किसी ऑडिशन की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक साधारण सा मैसेज आया था जिसमें उनकी लंबाई, उम्र और वजन के बारे में पूछा गया था. दानिश को पहले लगा कि शायद यह कोई सामान्य कास्टिंग कॉल है, लेकिन बाद में दिग्गज कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का फोन आया. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी सीधे तौर पर दाऊद का नाम नहीं लिया, बल्कि इसे एक विशेष किरदार बताया ताकि फिल्म का सस्पेंस बना रहे. दानिश के लिए असली चुनौती कैमरा शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती थी. दाऊद जैसा दिखने के लिए उन्हें 9 घंटे तक प्रोस्थेटिक मेकअप की कुर्सी पर बैठना पड़ता था.

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एक्टर ने दी नींद की कुर्बानी

अगर शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू होनी होती, तो दानिश को रात 3 बजे ही सेट पर पहुंचना पड़ता था ताकि 5-6 मेकअप आर्टिस्ट मिलकर उनका चेहरा तैयार कर सकें. प्रोस्थेटिक की मोटी परतों के कारण दानिश को पसीना आता था और घुटन महसूस होती थी. चेहरे पर इतना केमिकल और सिलिकॉन होता था कि वह अपना मुंह तक ठीक से नहीं खोल पाते थे. मेकअप खराब न हो, इसलिए दानिश पूरा दिन कुछ भी ठोस खाना नहीं खा सकते थे. वे घंटों तक सिर्फ जूस और एनर्जी के लिए डार्क चॉकलेट के टुकड़ों खाते थे.

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कम स्क्रीन टाइम और शानदार एक्टिंग

भले ही फिल्म में दानिश का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें जिस तरह पेश किया, उसने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा. उनकी आंखों की गहराई और चेहरे के हाव-भाव ने बिना कुछ कहे ही फिल्म में डर का माहौल बना दिया. यह दानिश की मेहनत का ही नतीजा है कि आज 'धुरंधर 2' की चर्चा के बीच 'बड़े साहब' का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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