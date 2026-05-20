फिर वायरल हुआ PM Modi और Meloni का 'Melody' अंदाज, वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा से श्वेता तिवारी तक ने किया रिएक्ट; पूछा ये सवाल

PM Modi और Meloni का वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है. इस क्लिप पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि सेलेब्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और एक सवाल पूछ रहे हैं.

पीएम मोदी और मेलोनी के वीडियो पर सेलेब्स का रिएक्शन

Celebs Reaction On PM Modi Meloni Viral Video: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) की गर्मजोशी वाली दोस्ती काफी चर्चा में रहते हैं, वहीं जब भी इनकी मुलाकात होती है, तो दोनों का कोई न कोई मोमेंट वायरल हो ही जाता है. ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है. पीएम मोदी और मेलोनी का 'मेलोडी' (Melody) मोमेंट सोशल मीडिया पर जमकर गदर काट रहा है. दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसपर सेलेब्स पर खुद को रिएक्ट करने से नहीं रोक पाए. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) से श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) तक ने पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी (PM Modi Meloni Melody Moment Viral) के इस वायरल मोमेंट पर रिएक्ट किया है और सवाल पूछा है.

नरेंद्र मोदी ने इटली की PM को गिफ्ट किया चॉकलेट

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों इटली की राजधानी रोम में हैं. यहां उन्होंने अपनी दोस्त और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान उन्होंने मेलोनी को 'पारले मेलोडी' चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया, जिसका के प्यारा सा वीडियो खुद इटली की पीएम ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बताया कि, नरेंद्र मोदी उनके लिए मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट में लाए हैं. जैसे ही ये क्लिप इंटरनेट पर आई वैसे ही वायरल हो गई अब हर तरफ बस इसके चर्चे हैं. वहीं इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

PM Modi और Menoli के वीडियो पर सेलेब्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

पीएम मोदी और मेलोनी के इस वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा से लेकर भूमि पेडनेकर तक तमाम सितारों ने रिएक्ट किया है. इस वायरल क्लिप पर कमेंट करते हुए भूमि पेडनेकर ने लिखा, 'मैं इसी पल के लिए जी रही हूं', सौरभ राज जैन ने लिखा, 'मेलोडी है चॉकलेटी', वहीं इस वीडियो पर श्वेता तिवारी ने भी कमेंट किया है. एक्ट्रेस ने सवाल करते हुए लिखा, 'हाहाहा...मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है.' वहीं प्रियंका चोपड़ा, जैकलीन फर्नांडिस, बिपाशा बसु, उर्फी जावेद, समेत कई सितारों ने इस वीडियो को लाइक किया है.

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आपको बता दें कि, पीएम नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती हमेशा से ही चर्चा में रही है जब भी वो मिलते हैं, तो उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छा जाते हैं और ऐसा ही कुछ उनकी हालिया मुलाकात के दौरान भी देखने को मिला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…