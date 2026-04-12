आशा भोंसले की खराब सेहत देख फिक्रमंद हुए पीएम मोदी, मांगी जल्द ठीक होने की दुआ...

दिग्गज गायिका आशा भोंसले के अस्पताल में भर्ती होने से हर कोई चिंतित है. प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है. 92 साल की आशा ताई डॉक्टरों की निगरानी में हैं. देश भर से उनके फैंस उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

सुरों की मल्लिका आशा भोंसले की तबीयत बिगड़ने की खबर ने पूरे देश को मायूस कर दिया है. 92 साल की दिग्गज गायिका को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर पर अपनी फिक्र जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आशा ताई की अस्वस्थता की खबर सुनकर उन्हें काफी चिंता हुई है और वे उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

आशा भोंसले की पोती जनाई भोंसले ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ बताया है कि दादी को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया है, बल्कि बहुत थकान और सीने में इन्फेक्शन (चेस्ट इन्फेक्शन) की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया है. फिलहाल, परिवार ने फैंस से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और इलाज का उन पर पाॅजिटिव असर हो रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांग रहे हैं.

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