Virosh Wedding: ‘प्यार के साथ अपनी…’, रश्मिका और विजय को शादी की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा दिल जीत लेने वाला मैसेज

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी अब केवल फिल्मी गलियारों तक ही नहीं रहा है बल्कि इस जोड़ी को अब देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी मिल चुका है. 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के शाही शहर उदयपुर में होने जा रही इस 'ग्रैंड वेडिंग' के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल मैसेज भेजकर दोनों परिवारों को बधाई दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से आए इस लेटर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसे एक्टर की टीम ने आधिकारिक तौर पर शेयर किया है.

पीएम मोदी का स्पेशल मैसेज

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेटर में न केवल इस शादी के लिए खुशी जाहिर की, बल्कि नए जोड़े के लिए जीवन की सीख भी दी है. पीएम ने लिखा, "26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा इनवाइट किया जाना खुशी की बात है. इस खुशी और शुभ मौके पर देवरकोंडा और मंदाना परिवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं." प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, यह शादी विजय और रश्मिका की जिंदगी में एक नए, खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत है." पीएम ने आगे लिखा है कि “दोनों के लिए आने वाले दिन, महीने और साल एक जैसे सपनों से भरे हो, और वे पूरे हों. दोनों सोच-समझ और प्यार के साथ अपनी जिम्मेदारियां शेयर करें. एक-दूसरे की कमियों को अपनाएं, एक-दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे पार्टनर की तरह जिंदगी का सफर तय करें."

'VIROSH' की शादी के इंतजाम

रिपोर्ट के अनुसार, विजय और रश्मिका (Virosh) की शादी की सुरक्षा बहुत जबरदस्त की गई है. शादी समारोह में सुरक्षा की तीन परतें होंगी. स्थानीय पुलिस के अलावा, हैदराबाद से विशेष सुरक्षा दस्ते बुलाए गए हैं. मामले को और भी हाई-प्रोफाइल बनाते हुए, जोड़े ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी विशेषज्ञों की टीम को भी तैनात किया है, ताकि मेहमानों की प्राइवेसी और सुरक्षा में कोई चूक न हो. भले ही शादी उदयपुर के आलीशान महलों में हो रही है, लेकिन यह दक्षिण भारतीय संस्कृति से जुड़ी होंगी. विजय देवरकोंडा के तेलुगु और रश्मिका मंदाना के कोडवा (कूर्ग) को ध्यान में रखते हुए, विवाह की रस्में पारंपरिक दक्षिण भारतीय अंदाज में निभाई जाएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

