PM Narendra Modi Biopic: साउथ का ये स्टार बड़े पर्दे पर बनेगा पीएम मोदी, 'मां वंदे' के एक्टर ने गुजरात में बिताए कई साल

Prime Minister Narendra Modi Film: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली बायोपिक 'मां वंदे' इन दिनों चर्चा में है. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि इसमें कौन स्टार लीड एक्टर कौन है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 22, 2025 12:17 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर एक और बायोपिक बनने वाली है. इस फिल्म का नाम 'मां वंदे' (Maa Vande) होगा. इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है. पीएम मोदी के ऊपर बनने वाली इस फिल्म (PM Narendra Modi Biopic) के अनाउंसमेंट के समय से ही लोग काफी एक्साइटेड हैं और जानना चाह रहे है कि इसका लीड एक्टर कौन होगा. फिल्म 'मां वंदे' में लीड एक्टर के तौर पर साउथ से चर्चित स्टार उन्नी मुकुंदन (Unni Mukundan) नजर आएंगे. मलयालम सिनेमा में काम करने वाले उन्नी मुकुंदन बड़े पर्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाएंगे. साउथ का ये स्टार गुजरात में काफी समय तक रहा है. आइए जानते हैं कि उन्नी मुकुंदन और उनकी फिल्म 'मां वंदे' की पूरी कहानी क्या है.

फिल्म 'मां वंदे' में दिखेगी पीएम मोदी के जिंदगी की झलक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का अनाउंसमेंट उनके जन्मदिन पर यानी सितंबर में किया गया था लेकिन अब इस पर लेटेस्ट अपडेट आया है. दरअसल, फिल्म 'मां वंदे' की शूटिंग शुरू हो गई है. फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदगी के बारे में दिखाया जाएगा. पीएम मोदी की निजी जिंदगी और राजनीतिक करियर से लेकर संघर्ष और उपलब्धियां लोगों के सामने पेश की जाएंगी. अब फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाए वाले एक्टर उन्नी मुकुंदन के बारे में बात करते हैं. मलयालम फिल्मों के पॉपुलर स्टार उन्नी मुकुंदन का जन्म केरल में हुआ है लेकिन उन्होंने कई साल गुजरात में बिताए हैं. दरअसल, उनकी पढ़ाई नरेंद्र मोदी के होमटाउन से हुई है. उन्नी मुकुंदन ने साल 2011 में फिल्म 'सीडन' से एक्टिंग डेब्यू किया था. वह फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म मिप्पादियन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कर में डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था.

फिल्म 'मां वंदे' को इन भाषाओं में किया जाएगा रिलीज

फिल्म 'मां वंदे' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी क्रांति कुमार सीएच के पास है. इस फिल्म को वीर रेड्डी एम अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तले प्रोड्यूस करने वाले हैं. फिल्म 'मां वंदे' के सिनेमेटोग्राफी केके सेंथिल कुमार के पास है तो संगीत रवि बसरूर का होगा. पीएम मोदी की बायोपिक को पैन इंडिया रिलीज की जाएगी. इसको हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, अंग्रेजी में देख सकेंगे. इस फिल्म की रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है. बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बायपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' के नाम से बन चुकी है. ओमंग के डायरेक्शन में बनी फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म में विवेक ओबेरॉय ने पीएम मोदी का किरदार निभाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

